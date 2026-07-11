Trump y Bin Salmán tratan por teléfono la evolución de la guerra de Irán tras la nueva crisis de esta semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, han mantenido este sábado una conversación telefónica en la que han tratado, entre otros aspectos, la delicada situación actual de la guerra de Irán, tras una semana de cruces de bombardeos y nuevos ultimátums nortamericanos sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

El Ministerio de Exteriores saudí ha explicado a través de un comunicado que ambos líderes han analizado "la situación actual en la región, incluidas las conversaciones entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán", con un énfasis particular "en la importancia de garantizar la seguridad de la navegación marítima, proteger las rutas marítimas y apoyar los esfuerzos que contribuyen a la seguridad y la estabilidad regionales".

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La llamada ha ocurrido en medio de la última amenaza norteamericana: fuentes oficiales estadounidenses han confirmado que Estados Unidos ha dado a Irán hasta este sábado para que anuncie públicamente que permitirá la navegación libre, segura y sin restricciones por el estrecho de Ormuz.

"La administración Trump exige que Irán emita el sábado una declaración pública reconociendo la apertura del estrecho de Ormuz y comprometiéndose a cesar los ataques contra buques mercantes", declararon funcionarios estadounidenses a la prensa en una rueda de prensa el viernes, según han informado Axios y el 'Wall Street Journal'.

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Mientras tanto, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha llegado este sábado a la capital de Omán, Mascate, para tratar el enormemente delicado momento que atraviesan las negociaciones.

Araqchi ha sido recibido por su homólogo omaní, Badr al Busaidi, que hasta el estallido de la guerra el 28 de febrero se encargaba de poner en contacto a ambos países durante una serie de negociaciones sobre el estatus del programa nuclear iraní, interrumpidas por la ola de ataques conjuntos lanzada ese día por Estados Unidos e Israel contra la capital de Irán y otros puntos estratégicos.

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