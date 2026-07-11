Rusia destaca eficacia de sus misiles balísticos en Ucrania ante sistemas antiaéreos OTAN

Moscú, 11 jul (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia destacó este sábado la eficacia de sus misiles balísticos, capaces de superar las defensas antiaéreas entregadas a Ucrania por sus aliados de la OTAN incluso en Kiev, la ciudad mejor defendida del país.

"El análisis de los resultados del uso de armas de alta precisión por parte de las Fuerzas Armadas rusas contra la infraestructura militar del régimen de Kiev confirma su alta efectividad y su capacidad para superar con eficacia cualquier sistema de defensa antiaérea o antimisiles proporcionado a (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski por sus patrocinadores occidentales", indicó el mando militar ruso en un comunicado publicado en sus cuentas de MAX y Telegram

PUBLICIDAD

Defensa sostuvo que estos ataques con misiles de emplazamiento aéreo, terrestre y naval "no se limitan a objetivos en Kiev, la ciudad supuestamente mejor defendida, donde Zelenski ha desplegado prácticamente todos los sistemas de defensa antimisiles occidentales disponibles", sino a otras plazas estratégicas para Ucrania.

"También se están llevando a cabo ataques combinados altamente eficaces contra instalaciones portuarias ucranianas, así como contra buques que transportan armas y equipo militar al régimen de Zelenski", añadió.

Recalcó que "los exitosos ataques de hoy contra dos instalaciones del complejo industrial militar en Kiev y la infraestructura portuaria en Odesa, Chornomorsk e Izmail, en la región de Odesa, confirmaron la capacidad de las Fuerzas Armadas rusas para alcanzar de modo garantizado cualquier objetivo en toda Ucrania".

PUBLICIDAD

Tras los crecientes ataques ucranianos contra la retaguardia rusa, particularmente contra la infraestructura crítica y sus refinerías, que han provocado un déficit de combustible en el país, el Kremlin señaló que la paciencia "se había agotado", anunció que Kiev se convertiría en objetivo de ataques masivos e incluso llamó a los representantes diplomáticos de terceros países a abandonar la capital ucraniana.

Este sábado, Defensa reportó ataques en Kiev contra la empresa Aerodron, especializada en la fabricación naves aéreas no tripuladas pesadas de largo alcance E-300 Enterprise y D-80 Discovery; la empresa Fanplit, dedicada al ensamblaje y almacenamiento de drones Fair Point 2, con un alcance de 200 kilómetros, y sus componentes.

PUBLICIDAD

Además, en la región de Odesa fue atacado en puerto de Chornomorsk, encargado del 90 % de las exportaciones agrarias de Ucrania y "un centro logístico clave para el suministro de cargamentos militares y combustible para el Ejército ucraniano", señaló Defensa.

También fue atacado el puerto Yuzhni, que garantiza la exportación de producciones agrícolas y mineras ucranianas, y es "un nudo logístico del Ejército ucraniano", además del puerto de Izmail, "un importante nudo logístico alternativo del Ejército ucraniano en el Danubio".

PUBLICIDAD

"Durante el ataque fueron alcanzados almacenes de combustible y lubricantes, plataformas de carga y estaciones de bombeo de combustible, almacenes de armamento y equipamiento bélico, además de puestos de control de la infraestructura portuaria", concluyó Defensa.

Tras el ataque, Zelenksi urgió a sus aliados a avanzar en los acuerdos de licencia para producir en su país los misiles defensivos Patriot y en el proyecto europeo conjunto de defensa antibalística.

"Esperamos que nuestros socios cumplan sus promesas en relación con los paquetes de ayuda acordados en la cumbre de la OTAN para ayudar a proteger a nuestra población", añadió

Zelenski urgió a "avanzar lo más rápidamente posible en los acuerdos de licencia para los Patriot y en el proyecto europeo conjunto de defensa antibalística. En estos momentos, la máxima prioridad para todas nuestras instituciones es hacer que esto sea una realidad", según escribió en X.EFE

PUBLICIDAD