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Susanna Griso, radiante a la salida de un restaurante: el vestido de verano con el que confirma su gran momento

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Susanna Griso ha vuelto a demostrar que atraviesa una de las etapas más serenas de su vida. La periodista ha sido fotografiada a la salida de un restaurante madrileño, donde ha derrochado naturalidad y una amplia sonrisa, reflejo del buen momento personal y profesional que está viviendo.

Para la ocasión, la presentadora de Espejo Público apostó por un estilismo cómodo y muy veraniego. Griso lució un vestido largo de punto con escote en pico y amplias rayas horizontales en tonos coral, rosa, blanco y negro, una prenda fresca y favorecedora que combinó con unas alpargatas de cuña en color beige y un bolso de hombro blanco, completando un look desenfadado perfecto para una comida estival.

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Con su característica melena rubia, peinada con suaves ondas, y un maquillaje muy natural, la periodista volvió a hacer gala de ese estilo sencillo y elegante que la ha convertido en una de las comunicadoras mejor valoradas de la televisión.

En el plano profesional, Susanna continúa al frente de Espejo Público, donde sigue siendo uno de los rostros más consolidados de las mañanas televisivas. Después de más de dos décadas de trayectoria, la periodista mantiene intacta la confianza de la audiencia y continúa liderando la actualidad informativa y social desde Antena 3.

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En el plano personal, atraviesa una etapa de estabilidad tras los cambios que marcaron su vida en los últimos años. Después de poner fin a su matrimonio con Carles Torras, padre de sus hijos, la periodista volvió a encontrar el amor junto al empresario Luis Enríquez Nistal, con quien mantiene una sólida y discreta relación, razón por la cual se han comprometido y pasarán por el altar en los próximos meses.

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