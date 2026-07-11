AMP. El centrocampista danés Morten Hjulmand ficha por el Atlético de Madrid hasta junio de 2031

El futbolista danés Morten Hjulmand ha concretado su fichaje por el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2031 gracias al acuerdo alcanzado entre la entidad colchonera y su club de procedencia, el Sporting de Portugal.

Nacido el 25 de junio de 1999 en Kastrup (Dinamarca), Hjulmand es un "centrocampista defensivo diestro de 27 años" y "destaca por su poderío físico, su recuperación de pelota y su lectura del juego, que potencia su capacidad de anticipación y su distribución de balón", según indicó este sábado el Atlético de Madrid en su página web.

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"Se formó en las categorías inferiores del FC Copenhagen, desde las cuales dio el salto al fútbol profesional en verano de 2018 para enrolarse en las filas del Admira Wacker de la Bundesliga austríaca. Allí jugó 74 partidos a lo largo de dos temporadas y media, antes de ser traspasado al Lecce en enero de 2021", resumió la nota de prensa.

"En el 'calcio' italiano continuó su progresión y fue pieza clave en el ascenso de su equipo a la Serie A en la campaña 2021-22, permaneciendo en el cuadro 'giallorosso' hasta el final del curso 2022-23 y disputando un total de 95 encuentros. En verano de 2023 fichó por el Sporting CP lisboeta, cuya camiseta vistió en 141 ocasiones, contribuyendo a la conquista de dos ediciones de la liga lusa (2023-24 y 2024-25) y una de la Taça de Portugal (2024-25)", destacó el comunicado.

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Luego el Atlético apuntó que "su jerarquía dentro y fuera del campo pronto le llevó a portar el brazalete de capitán en estos dos últimos clubes anteriormente citados, convirtiéndose además, en el caso del Lecce, en el capitán más joven de la historia de la entidad (con 23 años) y en el segundo de la historia de la Serie A tras Francesco Totti".

"Internacional en categorías formativas con la selección danesa, debutó con la absoluta el 7 de septiembre de 2023 en una goleada del combinado nórdico contra San Marino (4-0), siendo ésta la primera de un total de 27 presencias hasta la fecha", añadió el texto de prensa.

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Así, el danés superó este mismo sábado el pertinente reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento Vithas - Invictum del Hospital Universitario Madrid Arturo Soria, antes de conocer el Riyadh Air Metropolitano ya como jugador rojiblanco.

"PUEDO SER MUY COMUNICATIVO TANTO CON MI LENGUAJE CORPORAL COMO CON MI VOZ"

En su primera entrevista con los medios oficiales del Atlético, lo definió como "un club muy, muy grande visto desde fuera cuando era pequeño". "Siempre ganando títulos en España y también en Europa, así que es un club con mucho respeto en todo el continente y se lo merece. Me siento muy honrado de formar parte de él y significa muchísimo para mí porque jugar en el Atlético es un sueño hecho realidad", afirmó.

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"Estoy muy emocionado, aunque también nervioso. Siempre que llego a sitios nuevos me pongo nervioso, claro, pero creo que me adaptaré fácilmente por lo que he oído del club y de los jugadores. Tengo muchas ganas de conocerlos y espero aprender el idioma lo antes posible. Tengo muchas ganas de pisar el campo de entrenamiento", admitió Hjulmand.

"Creo que puedo aportar equilibrio al equipo, ser el punto de equilibrio entre la defensa y el ataque, ser muy comunicativo tanto con mi lenguaje corporal como con mi voz para ayudar a todo el equipo. Eso también se aplica a los entrenamientos y a cuando estamos juntos. Y antes de los partidos, durante de los partidos y después de los partidos creo que puedo aportar esas cualidades", aseguró el mediocampista danés.

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"Cuando tenía 17 o 18 años, mi entrenador me dio un papel más importante, asumiendo más responsabilidades. Luego me fui a Austria siendo muy joven. Cometí muchos errores como jugador joven, sobre todo en mi comunicación y con mi temperamento con los jugadores mayores. Pero aprendí muchísimo de ellos, especialmente en el Lecce con los jugadores más veteranos. Tuve la suerte de ser capitán en el Lecce y luego también en el Sporting, donde fue un privilegio ser capitán", reconoció.

"He estado recorriendo el estadio y me ha sorprendido un poco su tamaño. Y, sinceramente, ni me imagino cómo será el ambiente cuando haya 70.000 personas. He visto algunos partidos en directo y puedo oír el volumen en la tele, así que creo que será una locura durante la temporada tanto en la Champions League como en LaLiga", concluyó Hjulmand.

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