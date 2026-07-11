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La defensa neerlandesa Janou Levels ficha para cuatro temporadas con el Real Madrid

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El Real Madrid ha llegado a un acuerdo con el VfL Wolfsburg para fichar a la futbolista neerlandesa Janou Levels, defensa de 25 años y que se ha vinculado al club merengue durante las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030.

Así lo indicó este sábado la propia entidad madrileña en su página web. "Levels, internacional con Países Bajos, comenzó su carrera profesional en 2018 en el PSV Eindhoven, con el que conquistó una Copa de Holanda", destacó el Real Madrid en su comunicado oficial.

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"En 2023, fichó por el Bayer Leverkusen y en 2025 llegó al Wolfsburg", zanjó la breve nota de prensa. Levels ocupa a menudo el lateral izquierdo y en el equipo de Wolfsburgo jugó en total el curso pasado 34 encuentros de Bundesliga, Copa, Supercopa y Champions League, firmando una estadística combinada de tres goles y ocho asistencias.

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