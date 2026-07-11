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Estabilizado el incendio de vegetación en Mont-roig del Camp (Tarragona)

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Los Bombers de la Generalitat han dado por estabilizado este sábado sobre las 13.50 horas el incendio de vegetación en Mont-roig del Camp (Tarragona) que ha obligado a ordenar el confinamiento por precaución de las urbanizaciones del Casalot, la Marina, Costa del Zefir y una zona de Miami Platja, informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

A causa de este incendio también se han cortado las vías de tren próximas a la zona, por donde circula la línea R-16 de Rodalies y los servicios Avant entre Barcelona y el sur de Catalunya, y se ha cortado la A-7.

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El aviso se ha recibido a las 12.16 horas de este sábado y los bomberos han desplazado 12 dotaciones terrestres y 5 aéreas.

A las 13.25 horas se ha enviado un mensaje ES-Alert para pedir los confinamientos que han afectado a unas mil personas.

En el caso del corte ferroviario, la circulación está interrumpida entre Cambrils y Tortosa (Tarragona), y Renfe ha habilitado servicio alternativo por carretera; y en el caso del corte viario, se realizan desvíos por la N-340.

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