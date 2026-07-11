Ministro polaco recuerda en Ucrania a víctimas polacas de Volinia en la II Guerra Mundial

Berlín, 11 jul (EFE).- El ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, rindió homenaje este sábado en Ucrania a las víctimas de la conocida como masacre de Volinia, perpetrada por el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) contra los polacos en la II Guerra Mundial en esa región, que hoy pertenece a Ucrania.

"Hay lugares donde la tierra aún recuerda. Olika, cerca de Lutsk, en Volinia, es uno de esos lugares donde la historia ha dejado una de las heridas más profundas en nuestra nación. Rendimos homenaje a las víctimas y recordamos en nuestras oraciones, durante la misa, a los miles de polacos inocentes a quienes se les arrebató la vida únicamente por ser polacos", escribió Kosiniak-Kamysz en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

El ministro se encuentra de visita oficial en Ucrania, donde asistió este sábado a un servicio religioso en Olika en memoria de las víctimas polacas de Volinia, en la que participaron numerosos representantes del clero católico-romano.

"La memoria es nuestro deber. ¡La verdad es la base de la reconciliación!", subrayó Kosiniak-Kamysz, que acompaña su mensaje con una fotografía tomada frente a una iglesia católica romana abandonada, en la que aparece arrodillado ante una cruz de madera, junto a la cual dos militares polacos montan guardia de honor.

PUBLICIDAD

El viernes, el ministro había anunciado su viaje, con motivo del 83º aniversario de la masacre, a la región ucraniana de Volinia, donde, recordó, desde hace años, el obispo de Lutsk, Vitali Skomarovski, organiza ceremonias de duelo.

"Nuestros pensamientos y oraciones estarán con todos aquellos que perdieron la vida únicamente por ser polacos. Las víctimas no claman venganza, sino memoria y verdad", señaló.

Los polacos se refieren a estos hechos como ‘la masacre de Volinia’, mientras que los ucranianos le dan el nombre de ‘tragedia de Volinia’ y tienden a presentar los hechos como un enfrentamiento entre los dos grupos.

El año pasado comenzaron las exhumaciones de las víctimas polacas de Volinia después de largos años de reclamaciones en este sentido por Polonia y la oposición de Kiev.

El homenaje de hoy tiene lugar en medio de las tensiones entre Varsovia y Kiev por la decisión de presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de dar el nombre del Ejército Insurgente Ucraniano a una unidad militar. EFE