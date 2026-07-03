Lola García deja en el aire cómo está Kiko Rivera ante las últimas polémicas de Isabel Pantoja

A pesar de que muchos apostaban porque Lola García se había acercado a Kiko Rivera para ser famosa, seis meses después de iniciar su historia de amor la bailaora continúa en un discreto segundo plano, no ha concedido ninguna entrevista y, aunque su apoyo al dj es incondicional prefiere mantenerse al margen y guardar silencio ante las polémicas que rodean al clan Pantoja.

Tras viajar a Canarias para visitar a Isabel Pantoja junto a su novio y sus tres hijos -Fran (13), en común con Jessica Bueno; y Ana (10) y Carlota (8) con Irene Rosales- la novia del cantante de 'Quítate el top' se ha separado por unos días de él para cumplir con sus compromisos profesionales, coincidiendo con la publicación de los dos nuevos frentes abiertos que han dejado a su 'suegra' en una posición delicada.

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Y es que a su nueva aparición en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de 1,3 millones de euros, 264.000 más que hace un año se suma el controvertido fichaje de Fran Fajardo como su jefe de prensa a pesar de que el periodista canario se ha convertido en el mayor azote mediático de Anabel Pantoja al ser quién ha revelado los detalles más sensibles de la investigación por un presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma a la que se enfrentan la infuencer y su novio, David Rodríguez. Un movimiento que ha hecho saltar las alarmas sobre un posible distanciamiento entre tía y sobrina, y que muchos consideran un grave desaire de la tonadillera a la hija de su hermano Bernardo Pantoja.

Al igual que Kiko, que por el momento no ha reaccionado públicamente a este asunto, Lola ha evitado pronunciarse y a su llegada a su escuela de baile ha respondido con una sonrisa pero un silencio sepulcral a las preguntas de la prensa, dejando en el aire cómo han sido sus vacaciones en Gran Canaria con Isabel, cómo lleva su novio las elevadas deudas económicas de su madre, y qué hay de cierto en que Anabel estaría muy molesta con su tía por contratar al periodista canario.

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