Agenda informativa multisoporte América para el viernes 10 de julio de 2026

VENEZUELA

- Un temblor de magnitud 3,9 sacudió este viernes zonas del norte de Venezuela, sin que hasta el momento se hayan reportado daños o víctimas, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). (foto) (video)

- Venezuela afronta el reto de retirar cerca de 1,2 millones de toneladas de escombros, luego de los terremotos del pasado 24 de junio que dejan al menos 3.899 muertos y 16.740 heridos. (Foto) (Video)

- "Llevamos en tensión mucho tiempo y el terremoto nos ha movido muchas cosas; es como que explotamos", explica Rosmery Mujica, una joven madre venezolana que como miles de personas tras el doble sismo de Venezuela vive el pánico, el estrés y la angustia de que todo vuelva a temblar. (foto) (video)

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ESTADOS UNIDOS

- Termina la semana de audiencias para determinar la apertura de juicio contra Tyler Robinson, el principal sospechoso y acusado del asesinato del líder conservador Charles Kirk en septiembre de 2025. (Foto) (Video)

- El actor turco Can Yaman asegura que no le gusta viajar por turismo. Prefiere descubrir nuevos destinos gracias a su trabajo y, con el estreno de 'El Turco' en Estados Unidos, suma un nuevo paso en su aspiración de convertirse en "un ciudadano del mundo". (foto) (vídeo)

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- El Bronx Documentary Center (BDC) de Nueva York celebra hasta el 26 de julio la novena edición de su Festival Latinoamericano de Fotografía (LAFF). (foto)

- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra un debate informativo sobre la no proliferación de armas nucleares.

- Wall Street cierra una semana de resultados mixtos en la que el Dow Jones suma leves subidas mientras que el S&P 500 y el Nasdaq retroceden, también ligeramente, por la toma de beneficios en los valores tecnológicos.

- Delta Air Lines presenta los resultados de su segundo trimestre de 2026, tras haber obtenido en el mismo periodo del año anterior un beneficio neto de 1.330 millones de dólares.

- Comienza en Florida el 'Desafío de la Pitón de Florida', en el que cientos de participantes compiten cada año para eliminar al mayor número de ejemplares de pitones birmanas, una especie invasora. (foto)

- The Rolling Stones sacan hoy a la venta su nuevo disco, 'Foreign Tongues'.

MÉXICO

- La guerra interna entre facciones rivales dentro del Cartel de Sinaloa no ha supuesto un descenso en el envío de fentanilo a EE.UU, según un reciente informe de la organización International Crisis Group (ICG). (Foto)

- Conferencia de prensa de la presidenta, Claudia Sheinbaum. (foto) (video)

- La secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, defendió la decisión de las autoridades culturales de impedir la exportación definitiva de una obra de Frida Kahlo, en medio del debate jurídico que analiza la Suprema Corte sobre el alcance de la protección patrimonial de la artista. (foto) (video)

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- El Instituto Nacional de Estadística divulga los datos de la actividad industrial de mayo.

- El Instituto Nacional de Estadística de México revela la Encuesta de Viajeros Internacionales de mayo.

CUBA

- En los cinco años desde el estallido social del 11 de julio de 2021, las mayores protestas antigubernamentales en décadas en Cuba, las quejas se han multiplicado y politizado, según la socióloga cubana Cecilia Bobes.

HONDURAS

- El Gobierno de Honduras subastará un avión presidencial que fue adquirido durante la Administración que presidió Juan Orlando Hernández (2014-2022). (Foto) (Video)

PERÚ

- Los diez finalistas para crear un himno a la visita del papa León XIV a Perú el próximo noviembre participan en una gala, tras haber sido seleccionados de 394 postulantes. (Foto) (Video)

COLOMBIA

- El equipo del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, pide al Congreso evaluar la posibilidad de que la investidura presidencial se haga en una guarnición militar.

- El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en Colombia representó el 19,9 % del PIB nacional en 2024, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

BOLIVIA

- La aplicación de un tipo de cambio flexible en Bolivia, tras quince años de un esquema fijo, no resolverá por sí misma la falta de dólares que sufre el país desde 2023, advierten analistas. (Foto) (Video)

- La administradora estatal de aeropuertos de Bolivia pone a prueba la capacidad de reacción ante un accidente en la terminal aérea El Trompillo, en la región oriental de Santa Cruz, la más poblada del país. (Foto) (Vídeo)

BRASIL

- El Gobierno divulga la tasa de inflación de Brasil en junio.

CHILE

- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publica un informe en el que analiza el impacto en la región de la guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz.

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URUGUAY

- La Facultad de Ciencias de la Universidad de la República uruguaya presenta un hallazgo de relevancia para la paleontología nacional: el descubrimiento de un nuevo dinosaurio que habitó el territorio del país sudamericano. (foto)

PANAMÁ

- La Zona libre de Colón (ZLC), la mayor del continente americano y situada en Panamá, es el "Disneyland del contrabando", según un informe de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit, por sus siglas en inglés), que pide a las autoridades panameñas "medidas enérgicas" para acabarlo. (foto) (vídeo)

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DEPORTES

Estados Unidos.- España afronta por sexta vez en su historia los cuartos de final de un Mundial FIFA, los que solo ha superado una vez, y fue campeona, en Sudáfrica 2010. Por Óscar Maya. (Foto) (Video)

Estados Unidos.- Además, previas de los dos últimos partidos de los cuartos de final del Mundial FIFA 2026, que se juegan el sábado: Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza. (Foto)

Estados Unidos.- Banderazo de La selección Noruega previo a su encuentro contra Inglaterra el sábado en Miami. (foto)(vídeo)

Panamá.- La Federación Panameña de Fútbol aborda -en rueda de prensa- la continuidad o no del seleccionador Thomas Christiansen, cuyo contrato expiró el pasado 30 de junio. (Foto) (Video)

Ecuador.- Comentario de los partidos del Leones del Norte - Universidad Católica y Técnico Universitario - Macará por la decimoctava fecha de la liga profesional ecuatoriana. EFE

mesaamerica@efe.com

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