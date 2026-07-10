Francia, de nuevo azotada por el extremo calor y por un alto riesgo de incendios

París, 10 jul (EFE).- Cerca de una cuarta parte de los 96 departamentos de la Francia metropolitana pasan este sábado a la alerta máxima por fuerte calor, en un momento en el que el riesgo de incendios forestales es especialmente elevado por la sequedad de los suelos, advirtió este viernes Météo France.

Mientras 24 departamentos estarán en alerta roja por altas temperaturas, cerca de 60 se quedan en la alerta naranja -la segunda más grave- y solo 13 en amarilla.

Respecto al riesgo de incendios forestales, 64 departamentos estaban "bajo un peligro muy elevado" por fuegos, una cifra especialmente alta si se compara, por ejemplo, con la de 2025, cuando el pico de alertas por incendios afectó a 29 departamentos.

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La actual ola de calor, que se extiende al menos hasta el 14 de julio, es la tercera que azota al país en menos de dos meses, después de las de finales de mayo y junio.

Ese último episodio, que batió récords de temperaturas medias diurnas y nocturnas, dejó al menos 2.000 muertes, sobre todo ancianos, y 131 personas fallecidas por ahogamiento, la mayoría jóvenes que se bañaban en zonas no autorizadas ni vigiladas.

Además, causó graves trastornos en servicios públicos como los trenes y las escuelas.

Este viernes, se registraron máximas diurnas que rozaron los 40°C en Angulema, 39°C en Saintes, 38° en Bergerac, 37°C en Grenoble, 37°C en Lyon y 35°C en París, según Météo France.

"Episodio de calor que se prolongará al menos hasta mediados de la semana que viene, aunque con un probable inicio de descenso de las temperaturas por el oeste del país a principios de semana", señaló el instituto meteorológico.

El Gobierno francés reunió hoy mismo a su gabinete de crisis interministerial, encabezado por el primer ministro, Sébastien Lecornu.

Al término del mismo, compareció el director general de la Seguridad Civil y la Gestión de Crisis, Julien Marion, quien cifró en más de 25.000 las hectáreas calcinadas en lo que va de año en Francia, el doble que en el mismo periodo de 2025.

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Asimismo, ante el previsible aumento de incendios forestales, la Seguridad Civil explicó que, por primera vez para combatir las llamas, podrían usar el avión militar A400M, ensamblado por la fábrica de Airbus en Sevilla (España) y cuya capacidad para lanzar agua triplica la de los Canadair.

Marion detalló que, desde el comienzo de año, se han registrado 8.000 focos de incendio que han arrasado con al menos 25.000 hectáreas.

Los fuegos más virulentos han sucedido en los últimos días, como en el de un macizo cerca de Perpiñán (casi 5.000 hectáreas) y los de los departamentos de Drome (3.700) e Indre (900).

El Gobierno francés también acordó la activación de un nuevo plan dirigido particularmente a proteger a las personas más vulnerables ante la ola de calor.

El plan ORSEC implica que se abran "centros de refresco para poner a resguardo a los más vulnerables", sobre todo personas mayores, pero también los sintecho.

La portavoz del Ejecutivo francés, Maud Bregeon, explicó que se trata de aprovechar la "experiencia de las últimas olas" de calor y, en particular, la necesidad de prestar atención a "las personas más vulnerables, las que están solas, con frecuencia en las ciudades, de edad avanzada". EFE

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