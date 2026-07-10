Equipo de De la Espriella pide al Congreso evaluar posibilidad de investidura en batallón

Bogotá, 10 jul (EFE).- El equipo del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió este viernes al Congreso evaluar la posibilidad de que la investidura presidencial, el próximo 7 de agosto, se haga en una guarnición militar, una intención que es motivo de discusión en el país por los inconvenientes logísticos e incluso de seguridad que supone.

La carta, firmada por la coordinadora de transición del equipo de De la Espriella, Mariana Pacheco, detalla el deseo del próximo Gobierno de que la posesión se "realice en un lugar distinto a la ciudad de Bogotá", sin dar más detalles.

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La Constitución colombiana establece que la posesión presidencial debe hacerse ante el Congreso y tradicionalmente se ha hecho en el Salón Elíptico del Capitolio, aunque las últimas investiduras han tenido lugar en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, y no hay antecedentes recientes en un recinto diferente, como el que quiere De la Espriella.

Al respecto, el equipo del presidente electo pidió al Congreso que le responda tres inquietudes para poder iniciar la planeación jurídica y protocolaria de la ceremonia.

En el primer punto se solicita confirmar si el Congreso tiene la facultad de trasladar su sede fuera de la capital colombiana para el acto de posesión de De la Espriella.

Aunque no se ha confirmado en cuál guarnición militar quiere jurar el cargo, versiones de medios locales indican que podría ser en un batallón en Popayán, capital del Cauca (suroeste), por el simbolismo que eso supondría ya que se trata de un departamento muy golpeado por la violencia del conflicto armado en los últimos años.

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En el segundo punto se pidió indicar el quórum exigido para que el Congreso "pueda constituirse válidamente" fuera de Bogotá en la investidura y recordó que la posesión presidencial es un "acto solemne que no requiere votación".

El equipo del mandatario electo también solicitó describir el procedimiento previsto "para proponer, debatir y formalizar" el acuerdo entre el Senado y la Cámara de Representantes que autorice el traslado de la sede del Congreso a un lugar distinto a la capital colombiana.

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Pacheco también pidió conocer el plazo para hacer el trámite logístico antes del 7 de agosto, ya que el nuevo Congreso, elegido el pasado 8 de marzo, se instala el 20 de julio.

La intención de De la Espriella fue cuestionada por la complejidad que representa en materia logística el traslado a otra ciudad de 108 senadores y 188 representantes a la Cámara, además de jefes de Estado y de Gobierno invitados, representantes de organismos internacionales, otras autoridades, personal de servicios, seguridad y prensa.

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El presidente colombiano, Gustavo Petro, y parte de la izquierda no reconocen la elección de De la Espriella, quien se impuso estrechamente en la segunda vuelta el pasado 21 de junio a Iván Cepeda, por lo cual la bancada de su partido, el Pacto Histórico, se espera ejerza una oposición radical desde el primer momento al nuevo Gobierno, lo que incluye el acto de investidura. EFE