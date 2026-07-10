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El Real Madrid jugará contra la Fiorentina un amistoso en Austria el 1 de agosto

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El Real Madrid se enfrentará a la Fiorentina el próximo 1 de agosto a las 18.00 horas en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria), como parte de su pretemporada.

Según anunció el cuadro blanco este viernes, el equipo que dirige desde este mismo verano José Mourinho tendrá un amistoso contra el equipo italiano en Austria, en la sede del SK Austria Klagenfurt, a dos semanas del inicio de LaLiga EA Sports.

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El Real Madrid ya visitó esta ciudad austriaca, ubicada al sur del país junto a la frontera con Eslovenia, en la pretemporada 2021 para medirse al Milan. El equipo vuelve a Austria un año después de imponerse al WSG Tirol en Innsbruck el verano pasado en otro amistoso. Las entradas saldrán a la venta el miércoles 15 julio.

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