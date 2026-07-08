Hungría considera a Ucrania "víctima" de la invasión de Rusia pero no le enviará armas ni tropas

El primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ha reiterado este miércoles en la cumbre de la OTAN de Ankara que su país no proporcionará armas ni tropas a Ucrania, si bien ha asegurado que Budapest mantendrá su ayuda humanitaria al país ante la "agresión brutal" de Rusia a Kiev.

En declaraciones a la prensa en su primera cumbre de la Alianza Atlántica como primer ministro, Magyar ha compartido la opinión de los ciudadanos húngaros, que "creen en la fuerza y la unidad de la OTAN", y que están decididos a "restablecer a Hungría como un aliado fiable" y a aumentar el gasto en defensa "de manera predecible".

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Eso sí, ha querido dejar "claro", en relación la invasión de Rusia iniciada en 2022, que "Ucrania es la víctima y Rusia es el agresor brutal", y que Kiev tiene "derecho a defender su integridad territorial".

"Mantenemos nuestra ayuda humanitaria a Ucrania, pero, como he dicho muchas veces antes, Hungría no proporcionará armas ni tropas a Ucrania", ha indicado, desvelando que durante la cena de líderes que tuvo lugar anoche en el palacio presidencial turco coincidió con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, con quien acordó una reunión bilateral "en un futuro próximo".

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El apoyo a Ucrania será uno de los grandes pilares de la cumbre, donde los aliados prevén formalizar un nuevo compromiso financiero de apoyo militar para este año que podría llegar hasta los 70.000 millones de euros.

Según han indicado varias fuentes diplomáticas, en esos 70.000 millones se incluyen los 30.000 millones de euros dispuestos por la Unión Europea a Kiev en su préstamo para gasto en defensa, que fue aprobado tras levantar Hungría su veto. Los otros 40.000 está previsto que se alcance con apoyo bilateral adicional a Ucrania. Eso sí, no se prevé que Estados Unidos participe en esta financiación.

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