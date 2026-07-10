Taylor Swift pagó 160.000 dólares por los permisos para proteger su boda en Nueva York

Nueva York, 10 jul (EFE).- La cantante Taylor Swift pagó 160.000 dólares por los permisos policiales para proteger su boda con Travis Kelce, celebrada el pasado fin de semana en el estadio Madison Square Garden de Nueva York, según divulgó este viernes el alcalde de la ciudad, el demócrata Zohran Mamdani.

La estrella del pop "ha pagado ya el coste del permiso que fue presentado, que fue de unos 160.000 dólares para ese evento y para la respuesta a ese evento", comentó Mamdani en una rueda de prensa no relacionada, sobre el despliegue de seguridad que implicó cortes de tráfico y numerosos policías.

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El alcalde fue preguntado por si la artista pagó las horas extras trabajadas por los policías, pero este no respondió directamente y solo señaló que últimamente la ciudad acogió varios momentos "históricos", incluyendo la victoria de los Knicks en la NBA.

La pareja organizó el viernes una cena para cien invitados y el sábado celebró la recepción y ceremonia nupcial ante un millar de celebridades. Ambos eventos estuvieron sumidos en la privacidad pese a tener lugar en el céntrico estadio de Manhattan antes del festivo del Día de la Independencia.

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El perímetro de seguridad solicitado a las autoridades implicó que la zona fuera blindada al tráfico de vehículos y peatones, con decenas de policías apostados en los alrededores del Garden, durante buena parte de esos dos días.

Según ha trascendido en medios de la farándula, la pareja no escatimó en lujos en su boda, desde el traje y el vestido de alta costura de Dior que lucieron ambos hasta las decoraciones personalizadas, pasando por una rifa de regalos que contenía bolsos de diseñador y un Chevrolet Chevelle de 1970. EFE

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