PSOE-A remarca que el Algarrobico "se va a tirar": "Es una decisión más que tomada y no tenemos ninguna duda"

La portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz Ángeles Férriz ha querido dejar claro este lunes que el hotel ubicado en el paraje del Algarrobico, en la costa de Carboneras (Almería), "se va a tirar", y que no tiene "ninguna duda" al respecto, porque "es una decisión más que tomada".

Así lo ha aseverado la representante del PSOE-A en una atención a medios en el Parlamento andaluz, y a preguntas de los periodistas la víspera de que se reúna la comisión mixta de seguimiento entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central para abordar la demolición del referido hotel, cuya licencia de obras sigue vigente 23 años después de su concesión.

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Esta reunión llega después de que el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras aplazara la semana pasada, con los votos de dos ediles no adscritos y cinco del PSOE, la propuesta para anular la licencia de obras del hotel promovido por Azata del Sol conforme a la sentencia judicial dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2021.

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE acordó también la semana pasada, tras la celebración de dicho pleno, la expulsión temporal y la apertura de expediente disciplinario respecto de los referidos cinco concejales socialistas de Carboneras por ir en contra de las directrices del partido sobre el derribo del hotel de El Algarrobico.

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En este contexto, y a preguntas de los periodistas, Ángeles Férriz ha enfatizado este lunes que el hotel de El Algarrobico "se va a tirar". "Eso está clarísimo", ha aseverado antes de añadir que desde el PSOE exigen que "se convoque de manera urgente un pleno" en el Ayuntamiento de Carboneras "para abordar la anulación de la licencia".

Respecto al "expediente abierto" por parte de la dirección federal del PSOE en relación a los concejales de Carboneras, que conlleva su "suspensión cautelar" de militancia, Férriz ha explicado que ahora se abre "un proceso donde tendrán que explicarse" los propios ediles.

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"Si esa suspensión cautelar acaba siendo una suspensión definitiva, pues tendrá un camino, y si los concejales argumentan exactamente qué les ha llevado a saltarse una directriz del Partido Socialista, eso habrá que verlo".

"Pero eso es un proceso que lleva su curso a nivel interno del partido", ha abundado la representante del PSOE-A antes de concluir insistiendo en subrayar que "el Algarrobico se va a tirar". "Esa es una decisión más que tomada, y no tenemos ninguna duda de que así será", ha zanjado Ángeles Férriz.

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