Bruselas recuerda que es necesaria unanimidad para levantar las sanciones a Delcy Rodríguez

La Comisión Europea ha recordado ante el Parlamento Europeo que para que la Unión Europea levante sanciones a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se requiere el acuerdo unánime de los Veintisiete y que es responsabilidad de los Estados miembro revisar periódicamente si es necesario mantenerlas o no.

Así lo ha señalado una representante del Ejecutivo comunitario en la comisión de Peticiones de la Eurocámara, en respuesta a una petición de un exiliado venezolano en España que reclama a la Comisión Europea que no se levanten sanciones contra Delcy Rodríguez, después de que lo propusiera a los Veintisiete la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas.

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La portavoz comunitaria ha asegurado que las sanciones de la Unión Europea "son una de las herramientas" de la Política Exterior de Seguridad Común que permiten proteger los Derechos Humanos y la legislación internacional, y que son revisadas "periódicamnte" teniendo en cuenta "procesos tangibles y verificables".

"La decisión o cualquier decisión de sanción, incluyendo potencial exclusión de listas, lo toma el Consejo (los Estados), esas decisiones las toma el Consejo por unanimidad", ha proseguido la representante de la Comisión Europea.

Además, ha recordado que, desde 2018, y "habida cuenta de la situación con el régimen venezolano" se pusieron "toda una serie de sanciones dirigidas a toda una serie de individuos" que se consideraban que habían cometido abusos o violaciones de la legislación internacional.

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Entre ellas Delcy Rodríguez, cuando era vicepresidenta de Venezuela, que actualmente tiene una prohibición de entrada en el territorio comunitario y está vetado proporcionarle fondos o recursos económicos de cualquier tipo, ya sea de forma directa o indirecta.

"POR FAVOR, NO LEVANTEN LAS SANCIONES"

Esta petición, que el Parlamento ha decidido mantener abierta a la espera de una respuesta escrita de la Comisión, ha sido impulsada por un exiliado venezolano, Sergio Contreras, en nombre de la ONG Refugiados sin Fronteras, que ha pedido a la Comisión que no se levanten las sanciones a la actual presidenta venezolana.

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Se ha presentado después de que la jefa de la diplomacia europea anunciara el pasado mes de febrero que propondría a los ministros de Exteriores de la Unión retirar las sanciones a Rodríguez, aunque la propuesta nunca se llegó a plantear a nivel formal, esgrimiendo que había que reconsiderar "en un sentido amplio" la relación y el enfoque de la UE hacia las autoridades venezolanas tras la detención por parte de Estados Unidos del anterior mandatario, Nicolás Maduro.

La política estonia, que puso en valor "algunos pasos" dados por Caracas como la liberación de presos políticos europeos, siguió la recomendación del ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, que trasladó a Kallas esta petición con el argumento de que "las sanciones no son un fin en sí mismo", sino más bien "un instrumento para conseguir un fin". En este caso, el fin de la represión en el país latinoamericano.

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El peticionario, por su parte, ha implorado a la Comisión que "aquellos que han muerto en celdas de tortura" y de quienes han visto a sus hijos "morir de un disparo a la cara", no permita que se levanten sanciones contra Rodríguez ni que asista a España a la Cumbre Iberoamericana que se celebrá en Madrid durante el mes de noviembre.

"Por favor no levanten las sanciones, no permitan el ingreso de Delcy Rodríguez, entiendan que hacerlo sería burlar la eficacia de las sanciones", ha reclamado, a la vez que ha señalado que hacerlo sería "incompatible con los valores de la Unión Europea".

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"SERÍA UN ENORME ERROR POLÍTICO Y MORAL"

En la misma línea se ha expresado la eurodiputada del PP Elena Nevado del Campo, que ha avisado de que el levantamiento de las sanciones supondría un "enorme error político y moral" y que por ello "Europa no puede mirar hacia otro lado".

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También ha señalado que la actual presidenta venezolana "no es una representante cualquiera", sino que es responsable de la manipulación de elecciones democráticas y de la vuleración de libertades y derechos fundamentales.

Por parte de Vox, el eurodiputado Hermann Tertsch ha rechazado la "disparatada idea de quitar sanciones", afirmando que es "una ocurriencia del Gobierno de España", dirigido por el PSOE que, en su opinión, tiene "vínculos bastantes claros" con el régimen venezolano.

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"La torturadora, criminal, asesina, Delcy, máxima responsable del aparato represivo venezolano, no puede aparecer por España para la cumbre y no pueden ser levantadas las sanciones", ha afirmado recordando que "el enlace" de un viaje de Rodríguez a España fue el exministro de Transporte José Luis Ábalos, que "ha sido condenado a 24 años de prisión".

Por parte de Se Acabó la Fiesta (SALF), el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez ha mostrado una supuesta réplica de una joya requisada al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero porque "el Gobierno de Pedro Sánchez se ha erigido inexplicablemente en abogado defensor de una narcodictadura".

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"Que su ministro de Exteriores pida levantarle las sanciones a Delcy Rodríguez y que el propio presidente le invite a cenar a Madrid como si fuera una amiga más, como si no estuviera imputada por delitos de lesa humanidad, es algo que solo se explica por este tipo de cuestiones", ha lamentado.