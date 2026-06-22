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Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 22 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de este lunes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 5,88 reales brasileños, lo que representa una disminución del -0,34% en comparación con el precio de cierre anterior de 5,9 reales. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un ligero descenso del 0,05%, mientras que su evolución interanual refleja una caída del 7,69%.

El euro a real brasileño ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, evidenciando presiones en el mercado cambiario. La volatilidad actual del tipo de cambio es de 8,32%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 11,04%, lo que sugiere un entorno relativamente estable en el corto plazo.

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