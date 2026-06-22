El Papa León XIV alerta de que el hambre "destruye la cohesión social" e "impulsa la migración forzosa"

El Papa León XIV ha visitado este lunes la sede del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas en Roma, donde ha alertado de que el hambre "destruye la cohesión social" e "impulsa la migración forzosa".

"Más que una simple preocupación humanitaria, el hambre destruye la cohesión social, aumenta el riesgo de conflictos e impulsa la migración forzosa", ha asegurado el Pontífice, que ha avisado también de la crisis de hambre global "sin precedentes" que atraviesa el planeta.

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En este sentido, ha reflexionado sobre cómo las consecuencias de esta desigualdad "se extienden más allá de los directamente interesados, afectando a toda la cohesión social, aumentando el riesgo de conflictos y migraciones forzadas, pero también comprometiendo la capacidad de los Estados y las sociedades de construir instituciones resilientes, garantizar una educación eficaz y promover un desarrollo económico sostenible, perpetuando así ciclos de fragilidad que terminan afectando a toda la comunidad internacional".

Según datos del PMA, el hambre en el mundo ha alcanzado niveles récord, con un estimado de 266 millones de personas en 47 países que padecieron inseguridad alimentaria aguda en 2025, una situación agravada por una caída "estrepitosa" en la financiación para la asistencia alimentaria.

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En este sentido, el Papa ha pedido dar un paso adelante, complementando la intervención práctica con la "comprensión de las razones" por las que el sistema mundial actual "sigue generando precisamente esos problemas que luego se ve obligado a corregir".

El Pontífice ha propuesto un retorno a la cooperación multilateral. "Renueven y refuercen su compromiso, aumenten los recursos destinados a la lucha contra el hambre y sus causas profundas, y eliminen los obstáculos que impiden que la ayuda llegue a quienes la necesitan", ha apuntado.

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Durante su estancia, León XIV ha depositado una corona de flores en el muro conmemorativo del PMA, que rinde homenaje a los 171 miembros del personal que perdieron la vida en acto de servicio. El Papa ha elogiado la dedicación de los trabajadores de la organización, destacando que muchos de ellos operan en las líneas de frente de diversos conflictos, arriesgando sus vidas diariamente para atender a los más necesitados.

"El compromiso de su institución resuena profundamente con la misión de la Iglesia católica de salvaguardar la dignidad humana y promover la fraternidad, arraigada en el llamado evangélico a amar al prójimo. De hecho, compartimos la urgente tarea de hacer frente al hambre y la desnutrición, interviniendo al mismo tiempo en las causas estructurales que las alimentan", ha afirmado.

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