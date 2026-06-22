Los nuevos parlamentarios electos en Perú recibirán sus credenciales este jueves y viernes

Lima, 22 jun (EFE).- Los senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino elegidos en las elecciones generales del pasado 12 de abril en Perú recibirán sus credenciales el jueves y viernes próximo, informó este lunes el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El organismo electoral indicó en un comunicado que desde las 11:00 horas (16:00 GMT) del jueves se entregarán las credenciales a los 60 senadores electos y a los 5 representantes titulares y 10 suplentes ante el Parlamento Andino.

Desde la misma hora del viernes se desarrollará la ceremonia de entrega oficial de credenciales a los 130 diputados elegidos.

"Los referidos documentos acreditan a los legisladores como tales, con lo que estarán en condiciones de juramentar al cargo ante el Congreso de la República para el período 2026-2031", precisó el organismo electoral.

El JNE promulgó el viernes los resultados de la elección de parlamentarios durante las elecciones generales del 12 de abril, que también determinaron la disputa de una segunda vuelta presidencial entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, que se celebró el pasado 7 de junio sin que hasta el momento se promulguen los resultados definitivos.

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La votación para el Legislativo determinó que el partido de Fujimori, Fuerza Popular, tendrá 22 representantes en el Senado, mientras que Juntos por el Perú, de Sánchez, ocupará 14 escaños.

El ultraderechista Renovación Popular, del excandidato presidencial y exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, contará con 8 senadores, y el centrista Partido del Buen Gobierno, del excandidato presidencial y exministro Jorge Nieto, tendrá 7.

La conformación del Senado, que volverá a entrar en funciones nuevamente después de 31 años, será completada por 5 representantes del populista Partido Cívico Obras, del excandidato presidencial Ricardo Belmont; y otros 4 del partido de centroizquierda Ahora Nación, del excandidato presidencial Alfonso López Chau.

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Tras la conformación del Senado, que deberá aprobar las leyes y tendrá la potestad de eventualmente destituir al presidente de la República, se confirmó que la cámara de diputados estará conformada por 41 representantes de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 del Partido del Buen Gobierno, 15 Renovación Popular, 14 de Obras y 10 Ahora Nación.

De esa manera, el actual Congreso unicameral peruano, que fue instituido desde las elecciones de 1995, celebra durante los últimos días su última sesión plenaria, ya que desde el 28 de julio será reemplazado por el Parlamento bicameral.

El Congreso de una sola cámara estuvo constituido en un principio por 120 legisladores, pero desde las elecciones generales de 2011 se incrementó a 130 representantes.

En 2024, el actual parlamento realizó una reforma constitucional para establecer el retorno a la bicameralidad, a pesar de que en un referendo, realizado en 2018, el 90 % de los peruanos manifestó su rechazo a esa propuesta. EFE