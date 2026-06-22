Corte Constitucional colombiana actuará conforme a derecho "sin importar momento político"

Jesús Lozano

Madrid, 22 jun (EFE).- La presidenta de la Corte Constitucional de Colombia, Paola Meneses, subrayó este lunes que el tribunal "siempre actuará en derecho" para proteger los derechos fundamentales y garantizar la divisón poderes "sin importar la coyuntura política".

"La Corte Constitucional siempre ha respetado las competencias ajenas con la misma vehemencia como hace respetar las propias. Y ahí está justamente el esquema de frenos y de contrapesos. Y ahí es donde está justamente la división de poderes", explicó en una entrevista con EFE en Madrid.

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Preguntada por las elecciones presidenciales recién celebradas, las dudas de la izquierda sobre el resultado preliminar y la nueva etapa política que se abre, Meneses se limitó a resaltar que hubo una participación democrática "muy, muy alta, superior a muchísimos, muchísimos años anteriores": 26,3 millones de votantes, un 63,6 % del electorado.

El proceso electoral ha demostrado, agregó, "la solidez de la democracia colombiana y la solidez de la institucionalidad (...), y la institucionalidad ha actuado apegada a la Constitución, apegada a la ley".

"Lo que yo encuentro en este ejercicio democrático es que corrobora la fortaleza de las instituciones en Colombia -comentó-, permite una democracia en donde todas las vertientes de pensamiento son posibles. La Corte Constitucional es una corte que actúa para proteger la Constitución y que su legitimidad está dada por los fallos en derecho".

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Desde febrero pasado en el cargo, que se renueva anualmente, Meneses reconoció que los nueve magistrados de la corte pueden tener formaciones jurídicas distintas o pensar diferente.

"Pero los nueve estamos pensando en el país, de manera que, sin importar la coyuntura política, la Corte Constitucional siempre actuará en derecho -precisó- para proteger los derechos fundamentales, pero, además, para garantizar esta división de poderes."

"Nos legítima nuestra argumentación, nuestros fallos en derecho y respetando y acatando íntegramente lo previsto en la Constitución de 1991", que "siempre está por encima de cualquier coyuntura política", apuntó la presidenta.

Peguntada por las relaciones con otros poderes, desde que empezó a funcionar la Corte Constitucional, recordó, siempre ha habido momentos de "cierta tensión" en mayor o menor medida, dadas las funciones del Ejecutivo y del alto tribunal

"Pero lo importante acá -matizó- es que siempre prevalece la Constitución. Independientemente de cualquier coyuntura, ahí está la Corte Constitucional para hacer valer la Constitución".

"Nosotros (sus magistrados) actuamos únicamente ceñidos a nuestra argumentación jurídica y a lo que determina la Constitución Política", añadió.

Recordó los momentos difíciles que el país vivió a finales de los años ochenta del siglo pasado, cuando hubo una ola de violencia que hizo que el pueblo colombiano se uniera en torno a una asamblea nacional constituyente que "oyó a todas las vertientes políticas" del momento. Esto dio lugar a la Constitución Política de 1991, que cumple ya 35 años.

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Surgió de un "consenso de país", dijo Meneses, y permitió generar un "catálogo de derechos", así como unas instituciones dirigidas a preservar el Estado de Derecho, aunque, a pesar de ello, los conflictos y asuntos como la desigualdad continúan, constató.

Una de las "creaciones" de la Constitución fue la Corte Constitucional, con la función de ser la "guardiana de la carta política". Se encarga de revisar la constitucionalidad de las leyes y de las acciones de tutela para proteger los derechos fundamentales de los colombianos.

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"Ha sido un Estado, el colombianno, resiliente -analizó-, ha superado todos estos obstáculos, tiene una institucionalidad muy fuerte, y tiene además una democracia muy fuerte que ha permitido que, en tiempos difíciles, todas las voces sean escuchadas y todas las formas de pensar puedan ser oídas en en el marco de esta Constitución Política de 1991".

Y uno de los principios fundamentales de la Constitución esla separación de poderes: "Este sistema de frenos y de contrapesos es absolutamente esencial para que funcione cualquier Estado de Derecho", y haya un "control recíproco", pero, al mismo tiempo que exista una colaboración armónica".

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En el caso de las altas cortes, prosigió, la rama judicial y, en particular, la Corte Constitucional, pues han jugado un "papel muy importante en la preservación de este equilibrio de poderes para que no exista precisamente una arbitrariedad o una concentración indebida".

En esta línea, añadió que que "cada uno de los servidores públicos del país tiene que actuar en cumplimiento de sus funciones" y el ejercicio responsable de las mismas permite el funcionamiento "dividido del poder".

Meneses fue invitada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España a impartir la conferencia de cierre del máster en Derecho Constitucional 2025-2026. EFE

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