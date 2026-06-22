Gobierno de Ecuador denuncia supuesto uso de cámaras de Guayaquil para espionaje político

Guayaquil (Ecuador), 22 jun (EFE).- La ministra de Gobierno de Ecuador, Nataly Morillo, interpuso este lunes una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue una supuesta "red de espionaje", aparentemente liderada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), que presuntamente usaba el sistema de videovigilancia de Guayaquil, la ciudad más poblada del país, para ejecutar actividades de "persecución política".

"Rafael Correa es quien estaría liderando esta red de espionaje y haciendo mal uso de un sistema de videovigilancia que lo que tiene que garantizar es la protección y la seguridad de todos los ciudadanos, pero lamentablemente está siendo mal utilizado para fines de persecución y políticos", dijo Morillo al ingreso del Ministerio Público, en Quito.

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Los hechos se relacionan con la presunta habilitación de una denominada "sala espejo" o enlace de acceso a los sistemas de videovigilancia de la ciudad, el cual "habría permitido visualizar cámaras en tiempo real, revisar grabaciones, descargar videos, consultar georreferenciación y acceder a metadatos operativos", señaló -en un comunicado- el Ministerio de Gobierno.

Además de Correa, el Ejecutivo pidió que se investigue la supuesta participación en esta red del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, -uno de los principales opositores al presidente Daniel Noboa y quien está encarcelado, desde febrero pasado, por casos de presunta corrupción relacionados a su negocio familiar de venta de combustibles- y otros funcionarios y extrabajadores de Segura, la empresa municipal de seguridad ciudadana.

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"Hemos pedido que se investiguen varios delitos, entre ellos peculado (malversación de fondos públicos), mal uso de información pública, intimidación y todos aquellos que la Fiscalía pueda encontrar dentro de su investigación", añadió Morillo.

El Gobierno también pidió a la Fiscalía preservar evidencia técnica, registros de acceso, bitácoras, descargas, exportaciones de video, comandos de cámaras, accesos remotos, correos institucionales, órdenes administrativas, respaldos, servidores y equipos vinculados al sistema.

La denuncia se interpone después de que Morillo y otros funcionarios -como el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira,- difundieran unos audios atribuidos a Correa en los que conversa con asambleístas y otras personas sobre un caso denominado como Porsche, relacionado con un atentado de un carro bomba ocurrido en junio de 2025 en una zona comercial de Guayaquil.

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El caso hace referencia a la aparición de un vehículo Porsche, perteneciente a una empresa de la familia Noboa en los exteriores de la vivienda de un sospechoso del atentado, y que fue grabado por cámaras de videovigilancia, lo que hizo que el correísmo señalara al Gobierno de estar supuestamente involucrado en el hecho.

"Insisten en hacer el ridículo, pero con esta denuncia y su Fiscalía de bolsillo empezarán otra persecución. ¿Hasta cuándo el país aguanta tanta payasada?", reaccionó Correa en su cuenta de X.

"Salas espejo, espionaje, uso discrecional de recursos y logística del Estado y de la ciudad al servicio de intereses particulares, en lugar de la seguridad de los guayaquileños", escribió en X el ministro del Interior, John Reimberg.

De manera paralela, una comisión de la Asamblea Nacional (Parlamento) liderada por el oficialismo inició este lunes un proceso de fiscalización a la empresa de seguridad guayaquileña.

Guayaquil es la ciudad con más delitos de Ecuador y tiene un sofisticado sistema de videovigilancia compuesto por unas 34.000 cámaras, que permiten ver casi todo lo que sucede en la urbe para prevenir crímenes o actuar rápidamente cuando alguno está en marcha.

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En febrero pasado, el Ministerio del Interior intervino la empresa municipal en mención, y policías y militares ingresaron a la sala de videovigilancia, después de que hace un par de años tuvieron que salir por discrepancias entre el Gobierno y la Municipalidad. EFE