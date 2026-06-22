Fráncfort gana un 0,62 % tras avances en las negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán

Fráncfort (Alemania), 22 jun (EFE).- La Bolsa de Fráncfort subió este lunes un 0,62 % impulsado por las subidas en Wall Street tras la bajada del precio del petróleo porque se mantienen las esperanzas de un acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán y la apertura segura del estrecho de Ormuz.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 0,62 % al cierre, hasta 25.139,69 puntos.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró este lunes desde Bürgenstock (Suiza) que "el estrecho de Ormuz está abierto" y que el OIEA podrá entrar en Irán.

El precio del crudo Brent, de referencia en Europa, caía casi un 3 % y se pagó algo por debajo de 78 dólares.

Por ello, se reduce el temor a una crisis energética que dispare los precios.

El fabricante de semiconductores Infineon se disparó un 4,8 %, hasta 85,94 euros, después de que los analistas de Bernstein subieran su cotización objetivo hasta 102 euros desde 74 euros.

Pero la empresa de software para empresas SAP perdió un 1,4 %, hasta 132,22 euros, y el portal inmobiliario Scout24 cedió un 3 %, hasta 72,95 euros, ante la preocupación por el efecto negativo que puede tener la inteligencia artificial en sus modelos de negocio.

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La empresa de venta de moda por internet Zalando ganó un 4,1 %, hasta 25,24 euros, después de la compra de títulos por uno de sus principales accionistas.

La constructora alemana Hochtief, controlada por la española ACS, debutó este lunes al alza en el DAX 40, con una subida del 3,1 %, hasta 527 euros. EFE