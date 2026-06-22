Bestard Servera, González Esteban, Muñiz Muñoz y Orellana Cid ascienden a LaLiga EA Sports

El balear Luis Bestard Servera, el vasco Jon Ander González Esteban, el aragonés Carlos Muñiz Muñoz y el andaluz Manuel Jesús Orellana Cid son los árbitros españoles que ascienden a LaLiga EA Sports para la temporada 2026-27, mientras que el navarro Iosu Galech Apezteguia y el andaluz José Luis Guzmán Mansilla descienden a LaLiga Hypermotion y el balear Guillermo Cuadra Fernández y el gallego Alejandro Muñiz Ruiz pasan al VAR.

Así lo ha comunicado este lunes el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que ha anunciado, además de los colegiados de la máxima categoría del fútbol masculino español, los de Segunda División, los de la Liga F Moeve y los de las categorías no profesionales.

PUBLICIDAD

Tanto Cuadra Fernández como Muñiz Ruiz, que eran árbitros internacionales, perderán su escarapela y pasarán el próximo curso a la sala VOR, a la que también se incorpora el andaluz Álvaro Moreno Aragón. Así, ocupan los puestos de los salientes Pablo González Fuertes, Oliver de la Fuente Ramos y Mario Melero López.

Además, el CTA informó de que propondrá a la FIFA para ocupar plaza de árbitros internacionales para el año 2027 al catalán Víctor García Verdura y el andaluz Alejandro Quintero González.

En la Liga F, se estrenarán la vasca Arantza Gallastegui Pérez y Ágata López García, del Comité de Las Palmas, que sustituyen a la gallega Andrea Fírvida Fernández y a la castellano-leonesa Raquel Suárez González.