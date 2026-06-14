Hezbolá lanza varios proyectiles a ambos lados de la frontera con Israel

El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha lanzado este sábado varios proyectiles sobre la zona fronteriza entre Líbano e Israel, lo que ha hecho que se activaran las alarmas en las poblaciones israelíes cercanas.

"Tras las alertas que se han activado hace unos momentos en varias zonas del norte del país se ha detectado un lanzamiento que ha cruzado (la frontera) desde Líbano en la zona de Neot Mordechai y varios impactos adicionales en la zona en la que operan las Fuerzas de Defensa de Israel en el sur del Líbano", ha informado el Ejército israelí en un comunicado.

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"Además hace unos momentos varios impactos adicionales de aparatos voladores han sido detectados en el territorio del Estado de Israel cerca de la frontera con Líbano", han añadido las Fuerzas Armadas israelíes.

Por el momento no hay noticia de víctimas como consecuencia de estos ataques que se producen en un momento de especial tensión mientras Estados Unidos e Irán ultiman un acuerdo para poner fin a la guerra e Israel ha bombardeado los barrios del sur de Beirut.

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