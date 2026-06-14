Louzán visita este lunes el monumento en recuerdo de Martin Luther King

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y la embajadora de España en Estados Unidos, Ángeles Moreno Bau, visitarán este lunes el monumento en recuerdo del activista estadounidense Martin Luther King, conocido como King Center, en Atlanta (Estados Unidos).

Este simbólico acto, donde estarán acompañados por Barbara Harrison, responsable del King Center, se llevará a cabo en el lugar donde yace el histórico líder que luchó por los derechos civiles, la igualdad y la justicia.

Louzán visitará el King Center poco antes del debut de la selección española en el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, en el que se enfrenta a Cabo Verde en la primera jornada del grupo H en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

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