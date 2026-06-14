Irán suspende todos los vuelos en la zona oeste del país en medio de la tensión con Israel

Redacción Internacional, 14 jun (EFE).- Suspendidos todos los vuelos con origen y destino en los aeropuertos del oeste de Irán, según la agencia Tasnim, después de que el Ejército iraní asegurara que el último ataque de Israel al sur de El Líbano no quedaría sin respuesta.

La nota de la agencia, vinculada a la Guardia Revolucionaria, señala que esta decisión se toma "ante la situación actual", lo que podría indicar un próximo ataque iraní contra Israel.

Además, el presidente del Parlamento iraní y negociador jefe en las conversaciones de paz, Mohamad Baqer Qalibaf, colgó un post en X en el que también hace referencia a ese ataque israelí que ha matado a tres personas y ha provocado heridas a 16.

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"Nunca podrán atrapar aislado ni una sola parte de los pilares de la resistencia -afirmó Qalibaf- la yihad de los valientes combatientes de Líbano y la diplomacia poderosa de la República Islámica de Irán garantizan la soberanía y la integridad territorial del querido Líbano y desmantelarán el tinglado de locuras y belicismo del régimen sionista".

Por su parte, el Ejército de Israel anunció la tarde del domingo estar preparándose para un posible ataque dirigido hacia su territorio "en las próximas horas", según un comunicado emitido en medio de la creciente tensión.

Pese al incremento de la tensión en la zona, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que criticó el ataque israelí, volvió a asegurar que la firma del acuerdo de paz se producirá en las próximas horas. EFE