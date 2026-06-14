Aguirre mantiene el suspense sobre el remplazo del expulsado César Montes

México, 14 jun (EFE).- La selección mexicana cumplió este domingo una jornada intensa de preparación para el partido de la segunda jornada del Grupo A del Mundial, este jueves en Guadalajara contra Corea del Sur , aunque el entrenador Javier 'el Vasco' Aguirre mantiene el misterio sobre el sustituto del expulsado César Montes.

Aguirre ha insinuado que el primer candidato para ocupar el puesto de Montes, defensor de Lokomotiv ruso, es Edson Álvarez, del Fenerbahce turco.

Montes fue expulsado al final del partido inaugural del Mundial que el Tri ganó por 2-0 a la selección de Sudáfrica el pasado jueves en el estadio Azteca.

La plantilla trabajó en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, que tiene el mismo tipo de césped del estadio donde se medirán con los asiáticos.

Los minutos del entrenamiento abiertos a la prensa permitieron ver el fino trato al balón de Gilberto Mora, la nueva joya del fútbol mexicano, quien debutó el jueves.

Los jugadores se entrenaron en un ambiente distendido de cara al compromiso con Corea del Sur, que en el debut derrotó por 2-1 a República Checa.

El encuentro del jueves puede comenzar a allanar el camino de la clasificación desde el grupo a la ronda de dieciseisavos de final.

Este lunes México tiene programado trabajar a puerta cerrada.

En el ataque, todo parece indicar que Julián Quiñones, colombiano naturalizado, y Raúl Jiménez, quienes convirtieron los goles en la inauguración, repetirán en el ataque del tri, acompañados por Roberto Alvarado.

En el medio campo, luego de su buena presentación, Erik Lira y Álvaro Fidalgo se perfilan para volver a ser los motores en el centro del campo. EFE