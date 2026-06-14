Ministro venezolano visita una zona minera para abordar seguridad tras operativo militar

Caracas, 14 jun (EFE).- El ministro de Desarrollo Minero de Venezuela, Héctor Silva, visitó una zona del estado Bolívar (sureste) para abordar con trabajadores locales del sector el tema de la seguridad, luego del operativo militar realizado en esa región por fuerzas del país en coordinación con Estados Unidos, durante el que murió el considerado líder máximo de la banda criminal Tren de Aragua.

Silva visitó Las Claritas, una de las localidades ubicadas en el corazón del sector del oro de Venezuela, en las que se desarrollaron los operativos militares que, según organizaciones no gubernamentales, incluyeron el uso de helicópteros artillados.

Según una nota oficial publicada este domingo, el alto funcionario celebró una asamblea con mineros para escuchar sus propuestas e inquietudes y conversar sobre la seguridad integral, a fin de "asegurar el resguardo, la salud y la protección sociolaboral de todos los trabajadores".

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También se abordaron otros asuntos como la "maximización de la producción" y las "prácticas ecológicas que garanticen el resguardo del medioambiente y los recursos naturales", aseguró la cartera de Desarrollo Minero.

"Estamos aquí para atender de primera mano a nuestro pueblo, para escucharlos y dotar a cada hombre y mujer que se dedica a la minería con las herramientas formativas necesarias que impulsen su crecimiento académico y técnico", expresó Silva, citado en la nota.

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También se encontraban el viceministro del Oro, Luis Pérez, y el de Otros Minerales Estratégicos No Auríferos, Jesús Mieres.

Las autoridades anunciaron la creación de una Oficina de Atención al Minero en la localidad que servirá como "un espacio de articulación directa para dar respuesta oportuna y eficaz a las realidades del sector", según el texto.

Un vídeo publicado en Instagram por el ministerio asegura que el encuentro tuvo también como objetivo "impulsar la organización de las comunidades mineras".

El martes, ONG advirtieron de un despliegue de militares y helicópteros artillados en zonas con enormes reservas minerales en el sur para desalojar a líderes de bandas armadas que operan en la región.

Una fuente local, que pidió el anonimato por razones de seguridad, dijo a EFE que desde tempranas horas los helicópteros llegaron al yacimiento de oro Las Brisas, al poblado de Las Claritas y el Kilómetro 88 del estado Bolívar y que se escucharon disparos, que causaron zozobra e incertidumbre a la población.

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El viernes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció un "enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito" a Héctor Guerrero, conocido como el 'Niño Guerrero', líder de la banda de origen venezolano y calificada como terrorista por Washington, un operativo posteriormente confirmado por Caracas.

Trump aseguró que el ataque fue coordinado con sus "amigos de Venezuela".

Este operativo, sobre el que organizaciones exigen transparencia, se ejecutó dos meses después de la aprobación de la nueva Ley de Minas que permite la llegada de inversores extranjeros a estas zonas. EFE