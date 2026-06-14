Irán viaja desde México a EEUU para a su debut mundialista ante Nueva Zelanda

Tijuana (México), 14 jun (EFE).- Cientos de aficionados de la selección de Irán se congregaron este domingo en las inmediaciones del hotel donde se hospeda en la ciudad mexicana de Tijuana para despedir al equipo antes de su viaje a Estados Unidos, donde disputará su primer partido de la Copa Mundial frente a Nueva Zelanda.

Desde tempranas horas de la mañana, seguidores portando banderas iraníes, camisetas de la selección, fotografías y álbumes se dieron cita para expresar su respaldo a los jugadores, en una muestra de entusiasmo que transformó el lugar en un punto de encuentro para la comunidad iraní y aficionados al fútbol.

PUBLICIDAD

Los asistentes alentaron a la selección con cánticos de apoyo, ondearon banderas y celebraron la presencia de los futbolistas, quienes en varios momentos se acercaron a las vallas para firmar autógrafos, tomarse fotografías y agradecer las muestras de cariño recibidas antes de emprender el viaje hacia Estados Unidos.

La despedida reflejó el ambiente futbolístico que se vive en la región fronteriza, una de las zonas que ha recibido a miles de visitantes de distintas nacionalidades con motivo del torneo.

Irán afrontará su debut en el torneo con el respaldo de una afición que, incluso lejos de su país, ha encontrado en la ciudad fronteriza un lugar para acompañar a su selección en uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo.

PUBLICIDAD

La selección de Irán se ha visto forzada a instalar su campamento base en Tijuana, norte de México, ante las restricciones impuestas por Washington, que sólo ha dado visas a una parte de la delegación del equipo iraní, a días de jugar su primer partido previsto para el 15 de junio contra Nueva Zelanda en Los Ángeles (EE.UU.).

El miércoles pasado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que está "feliz de ver a Irán en la Copa del Mundo» en medio de las tensiones por el conflicto bélico con Estados Unidos, y se mostró esperanzado de que cuando juegue la selección de la república islámica haya "un ambiente positivo" porque es "el espíritu del fútbol". EFE

PUBLICIDAD

(foto)