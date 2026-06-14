El pronóstico de tormentas amenaza los combates de UFC en el cumpleaños de Trump

Washington, 14 jun (EFE).- El pronóstico de tormentas en Washington amenaza este domingo la celebración de la velada de artes marciales mixtas de la UFC en los jardines de la Casa Blanca, con motivo del cumpleaños 80 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque los organizadores descartan su suspensión.

The Weather Channel, cadena estadounidense especializada en información meteorológica, advirtió de un 60 % de probabilidad de tormentas eléctricas, lluvias intensas y ráfagas de viento de hasta 34 millas por hora (55 kilómetros por hora).

Además, la elevada humedad en la capital podría elevar la sensación térmica por encima de los 100 °F (37,8 °C), lo que favorecería la proliferación de mosquitos y moscas.

La Casa Blanca respondió -en redes sociales- al reporte del canal en mención que el evento sigue en pie: "Llueva o truene, vamos a celebrar nuestro gran país pase lo que pase".

El presidente de la UFC, Dana White, amigo personal de Trump, afirmó en la víspera estar harto de los rumores en torno al evento y reiteró que se celebrará ocurra lo que ocurra.

La UFC evita habitualmente organizar combates al aire libre para no depender de las inclemencias del clima ni exponer a los luchadores a molestias como los insectos, pero en esta ocasión hizo una excepción.

Para el evento, se ha instalado un estadio temporal en el jardín sur de la Casa Blanca con capacidad para unas 4.000 personas, cubierto por una gran estructura metálica con iluminación, aunque difícilmente impermeable ante lluvias intensas.

El pasado viernes, una rueda de prensa multitudinaria con los luchadores en el Monumento a Lincoln tuvo que aplazarse varias horas debido a un aguacero.

La velada fue anunciada como parte de los actos por el aniversario 250 de la Independencia de Estados Unidos, que se celebrará el próximo 4 de julio, aunque también coincide con el cumpleaños del jefe de Estado.

Un grupo ciudadano presentó una demanda para frenar el evento, al considerarlo como un posible caso de conflicto de intereses, dado el uso de la Casa Blanca para un espectáculo privado con fines e lucro y la participación accionaria de Trump en la empresa matriz de la UFC, pero un juez rechazó paralizarlo.

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La velada contará con siete peleas y en las más estelares se enfrentarán -por el cinturón de peso ligero- el hispano-georgiano Ilia Topuria, invicto en su carrera, con el estadounidense Justin Gaethje; y el brasileño Alex Pereira con el francés Ciryl Gane, ambos en la categoría de peso pesado.