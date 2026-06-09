Tormenta Boris se acerca a la costa de Guerrero y dejará a su paso lluvias torrenciales

Ciudad de México, 8 jun (EFE).- La tormenta tropical Boris, que se formó este lunes en el Pacífico mexicano, se acerca lentamente hacia la costa del estado de Guerrero (sur) y durante las próximas horas ocasionará lluvias torrenciales en regiones de Guerrero y Oaxaca, e intensas en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su comunicado más reciente, el SMN indicó que durante la noche de este lunes Boris se desplaza hacia el norte, a 4 kilómetros por hora (km/h).

"A las 21:15 horas (03:15 GMT del martes) Boris se ubicó aproximadamente a 45 kilómetros (km) al sureste de Punta Maldonado, y a 200 km al este-sureste de Acapulco, ambos en Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h", apuntó la institución.

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Debido a ello, el SMN dijo que mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical, desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero, sur de México.

El acercamiento de Boris a la costa de Guerrero en las próximas horas ocasionará lluvias puntuales torrenciales (de 150 a 250 mm) en regiones de Guerrero (sureste y costa) y Oaxaca (oeste y sur), e intensas (de 75 a 150 mm) en zonas de Jalisco (este y sur), Colima y Michoacán (centro, costa y sureste).

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Además de muy fuertes (de 50 a 75 mm) en sitios del Estado de México (oeste y suroeste), y lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) en la Ciudad de México y Morelos.

También provocará rachas de viento de 90 a 110 km/h en las costas de Guerrero, de 70 a 90 km/h en costas de Michoacán y Oaxaca (oeste), y de 50 a 70 km/h en costas de Jalisco y Colima.

"Las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil", señaló el Meteorológico de México.

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También este mismo lunes, la depresión tropical Tres-E se intensificó a la tormenta tropical Cristina y se localiza al este-sureste de la desembocadura del rio Suchiate, frontera entre México y Guatemala.

Ante tales condiciones, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) de México informó que activó el Plan DN-III-E, para el apoyo de la población ante desastres naturales en su fase de prevención en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

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Defensa señaló que "se encuentran en situación de alerta" más de 33.500 agentes del Ejército, la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional.

El SMN indicó el domingo que en la costa de Guerrero la totalidad de lluvia entre domingo y lunes podría ser de más de 350 mm, es decir, en dos días caerá toda la lluvia que cae, históricamente, durante el mes de junio.

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A finales de abril, las autoridades mexicanas informaron que en México se prevé la posible formación de hasta 36 ciclones con nombre en los océanos Atlántico y el Pacífico en la temporada de 2026, de los cuales siete podrían alcanzar la categoría 3, 4 y 5.

De esa cifra, entre 18 y 21 sistemas podrían generarse en el Pacífico y entre 11 y 15 por el Atlántico. EFE