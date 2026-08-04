Martín Landaluce cae ante el colombiano Nicolás Mejía en primera ronda del Masters 1000 de Montreal

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El tenista español Martín Landaluce perdió ante el colombiano Nicolás Mejía por 4-6, 6-4 y 6-3 en su debut en el torneo de Montreal, sexto ATP Masters 1000 de la temporada, un encuentro que se detuvo por la lluvia en Canadá y que alarga la mala racha del jugador madrileño.

Landaluce iniciaba su camino en Montreal con el objetivo de dejar atrás su mala dinámica tanto en la gira de hierba como en el torneo de Los Cabos, en México y sobre pista dura. Pero no fue posible y pese a comenzar por delante su encuentro de primera ronda en Canadá, terminó cayendo y sumando su quinta derrota consecutiva.

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Con constantes interrupciones por la lluvia, el partido terminó de madrugada en España. El madrileño, 64º en el ranking ATP, se adjudicó, después de que el partido se detuviera a los cuatro puntos por la meteorología, el primer set ante Mejía, número 129 del mundo y que venía de imponerse al argentino Marco Trungelliti en la fase previa.

El madrileño rompió el servicio al colombiano en el noveno juego de esa primera manga, en su tercer intento de 'break' y en un juego en blanco al resto. Y cerró el primer set sin dudas en la segunda oportunidad, colocando el 4-6 en el marcador, aunque entonces cambió la historia.

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Antes del inicio del segundo parcial, la lluvia volvió a aparecer y ambos jugadores se fueron a vestuarios. Después de un buen rato, se retomó la actividad con mucha igualdad, ya que no fue hasta el décimo juego cuando el colombiano se la devolvió a Landaluce, sin ninguna opción de romper a su rival, con 21 errores no forzados en esa segunda manga y que perdió su saque en la segunda bola de rotura a favor de Mejía para igualar el encuentro con un 6-4.

Finalmente, el colombiano completó su remontada en un tercer set marcado por la poca consistencia de ambos con sus saques. Landaluce perdió en tres ocasiones su servicio, por las dos ocasiones de Mejía, que gozó de ocho bolas de rotura y materializó cinco de ellas, antes de certificar el triunfo con el 6-3 definitivo. Ahora, se enfrentará al italiano Lorenzo Mussetti.

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