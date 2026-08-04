Condenan a tres años de cárcel al alcalde de Guayaquil por retirarse la tobillera electrónica

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Un tribunal ecuatoriano ha condenado a tres años de cárcel al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por haberse despojada del grillete electrónico que se le impuso como medida cautelar en julio de 2025 por el caso 'Triple A', que le investiga por un delito de almacenamiento y distribución ilegal de hidrocarburos.

Aquiles, en prisión provisional desde febrero de este año por posible delincuencia organizada y lavado de dinero en el marco del caso 'Goleada', ha sido declarado culpable por incumplir las medidas impuestas por un juez y aunque se ha descartado que tuviera la idea de fugarse, actuó con dolo al retirarse el aparato.

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"Sabía que estaba obligado a portar el dispositivo y conocía la prohibición de manipularlo o retirarlo unilateralmente. Sabía que cualquier inconveniente debía ser reportado; sin embargo, permaneció conscientemente sin el equipo", ha declarado el juez durante el fallo emitido este lunes, según recoge la cadena Ecuavisa.

La sentencia también incluye una multa de cerca de 5.000 dólares y la obligación de emitir unas disculpas públicas.

Este caso 'Grillete' se originó en febrero de 2026, cuando la Policía, en el marco de otra investigación contra el alcalde de Guayaquil, irrumpió en su domicilio para detenerle. En ese momento, comprobaron que no llevaba la tobillera electrónica mientras dormía, estando conectado a la corriente cerca de su cama.

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Aquel día, la Policía irrumpió en su casa Samborondón, en la provincia de Guayas, en el marco de la operación 'Goleada', que investiga un entramado de lavado de dinero, defraudación de impuestos y de delincuencia organizada, también con ramificaciones en el sector de los hidrocarburos.

Por su parte, quien ocupa su cargo al frente de la ciudad, Tatiana Coronel, ha lanzado un mensaje en redes sociales en el que, si bien no alude a la sentencia, ha instado a quienes ahora "sienten tristeza o preocupación" a no perder la esperanza.

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"Guayaquil es mucho más grande que cualquier circunstancia. Es una ciudad construida por mujeres y hombres valientes que nunca han permitido que las dificultades definan su destino. Guayaquil ha vencido antes. Guayaquil volverá a salir adelante", ha escrito Coronel en sus redes sociales.

A pesar de instancia en prisión, Álvarez continúa siendo oficialmente alcalde de Guayaquil, si bien es Coronel quien ejerce de manera subrogada sus funciones, después de que además el pleno del Ayuntamiento rechazara su destitución.

Álvarez, que había sido anteriormente vicepresidente del Barcelona de Guayaquil --uno de los mayores equipos de fútbol de Ecuador--, fue elegido alcalde tras vencer las elecciones de febrero de 2023 bajo el paraguas de las siglas de Revolución Ciudadana, el movimiento político del expresidente Rafael Correa.

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