Agencias

VÍDEO: Netanyahu advierte a Irán de que Israel "responderá con contundencia" si "comete el error" de atacar de nuevo

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este lunes el cese de los ataques a Irán, si bien ha advertido de que Israel "responderá con contundencia" si "comete el error" de atacar de nuevo después de que Teherán haya anunciado el fin de sus ataques, prometiendo "medidas" si el país prosigue con sus "agresiones" en Líbano.

"En este momento el fuego en este frente está contenido (...) Si el régimen comete un error y nos ataca de nuevo, responderemos con contundencia porque Israel tiene pleno derecho a la autodefensa", ha indicado el primer ministro durante una comparecencia recogida por su oficina en redes sociales.

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Netanyahu ha resaltado, no obstante, que la "lucha" contra el partido-milicia chií e Irán "aún no ha terminado". "Pensaron que dispararían desde territorio libanés e iraní contra Israel y que no reaccionaríamos. No sucedió ni sucederá, al menos no mientras yo esté al mando", ha argumentado.

Netanyahu ha afirmado además que Irán y Hezbolá "son más débiles que nunca", mientras que Israel es "más fuerte que nunca". "Defiendo firmemente nuestro derecho a actuar contra nuestro enemigo", ha indicado, insistiendo nuevamente en que Teherán "no tendrá armas nunca armas nucleares".

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Las Fuerzas Armadas de Irán han anunciado este lunes el fin de sus ataques contra Israel, tras el lanzamiento de misiles en respuesta al bombardeo ejecutado el domingo por el Ejército israelí contra la capital de Líbano, Beirut, si bien ha prometido "medidas mucho más duras y aplastantes" si Israel "continúa sus agresiones", también en territorio libanés.

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