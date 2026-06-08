Detienen a la dueña del auto que usó el acusado del feminicio de una adolescente argentina

Buenos Aires, 8 jun (EFE).- La dueña del auto que utilizó el presunto feminicida Claudio Barrelier para deshacerse del cuerpo de Agostina Vega, la adolescente asesinada a fines de mayo en la ciudad argentina de Córdoba, fue detenida este lunes, según informaron medios locales.

Soledad Andreani fue imputada por el delito de encubrimiento agravado por violencia de género, por facilitar el vehículo con el que Barrelier habría traslado el cuerpo de Vega, de 14 años, hasta un descampado a las afueras de la ciudad de Córdoba, donde fue hallado el pasado 30 de mayo.

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Soledad Andreani es la tercera detenida por el crimen que conmocionó al país y provocó manifestaciones espontáneas en la ciudad de Córdoba.

Barrelier, de 33 años, se encuentra en prisión preventiva desde el 27 de mayo, día en que la Fiscalía analizó el video de una cámara de seguridad que mostraba a la menor ingresando a su domicilio sin que se la viera salir.

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También fue detenido el pasado jueves Osvaldo Fassetta, un hombre de 47 años que vivía en la casa de Barrelier, imputado asimismo por el delito de encubrimiento agravado.

El presunto feminicida había sido detenido en mayo de 2025 por el delito de privación ilegítima de la libertad cometido contra su expareja y puesto en libertad bajo fianza veinte días después, según informaron medios locales.

En sus declaraciones públicas, la mujer detenida este lunes admitió haberle prestado a Barrelier el vehículo, aunque afirmó que nunca imaginó que el hombre pudiera estar involucrado en un feminicidio.

También aseguró que cuando volvió a subirse al auto no notó nada extraño, salvo olor a cigarrillo.

Sin embargo, las querellas del caso señalaron que el auto fue sometido a un lavado profesional e insistieron con imputar a Andreani, según afirma la prensa local.

El fiscal del caso, Raúl Garzón, cuestionado por su accionar en la investigación del caso, solicitó allanamientos en el lavadero al que fue llevado el auto y en el lugar donde Andreani se desempeñaba como productora. EFE