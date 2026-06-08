La cantante mexicana Belinda se une al elenco de doblaje en español de 'Toy Story 5'

Ciudad de México, 8 jun (EFE).- La cantante mexicana Belinda será la voz en español de 'Lilypad', el nuevo personaje de 'Toy Story 5', por lo que compartirá créditos con los cantantes Bad Bunny, Bizarrap y la actriz española Penélope Cruz, quienes integran el elenco de doblaje para Latinoamérica y España de la nueva producción animada de Disney y Pixar.

En el marco del próximo estreno de la película, el próximo 17 de junio, Belinda anunció la noticia junto a Disney en un video difundido en sus redes sociales, donde se le veía en las inmediaciones de los estudios de Pixar en San Francisco (Estados Unidos).

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“Hola, estoy aquí en los estudios de Pixar en San Francisco y me emociona mucho contarles que voy a ser la voz de 'Lilypad' en 'Toy Story 5' de Disney y Pixar”, reveló la actriz sobre este antagónico personaje ilustrado como una tableta electrónica.

'Lilypad' es crucial en el desarrollo de 'Toy Story 5', ya que profundiza en la idea de cómo los aparatos electrónicos capturan la atención de la niñez lo que termina por eclipsar el papel de los juguetes tradicionales que en la saga son protagonizados por Woody, Buzz Lightyear y Jessie.

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Con esta participación, la intérprete de ‘Amor a Primera Vista’ se integra a un elenco de figuras internacionales que incluye a Bad Bunny, voz de Pizza con Gafas de Sol en las versiones original y en español; Bizarrap, quien interpretará a Gnomo de Jardín; y Penélope Cruz, que dará voz a un nuevo personaje llamado Flamenco.

La película contará con la dirección de Andrew Stanton, ganador de dos premios Óscar por 'Buscando a Nemo' y 'Buscando a Dory', y la codirección de McKenna Harris ('Ciao Alberto').

Además, la banda sonora volverá a estar a cargo de Randy Newman, también ganador de un premio Óscar.

'Toy Story' se estrenó en 1995, convirtiéndose en el primer largometraje de animación realizado completamente en ordenador. La segunda entrega llegó en 1999, 'Toy Story 3' en 2010, y 'Toy Story 4' en 2019. Estas dos últimas recaudaron más de mil millones de dólares en todo el mundo. EFE

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