El representante de Irán ante la ONU asegura que siguen trabajando en un acuerdo con EEUU

Redacción Internacional, 8 jun (EFE).- El representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, aseguró que Teherán y Washington siguen trabajando, a través de la mediación de Pakistán, en un acuerdo para poner fin a la guerra entre ambos países.

Según sus declaraciones, recogidas por la agencia iraní Tasnim, Irán y Estados Unidos están "intercambiando opiniones y perspectivas a través de Pakistán para alcanzar el texto final".

Washington y Teherán sostienen un frágil alto el fuego mientras negocian un acuerdo que termine las hostilidades de forma permanente.

Irán lanzó anoche varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano, e Israel respondió con ataques contra varios puntos del país persa, entre ellos Teherán.

Como respuesta a ello, Teherán atacó de nuevo Israel primera hora de esta mañana con -dijo- bombardeos contra las bases de Tel Nos y Nevatim.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el lunes a lrán e Israel a dejar de disparar "inmediatamente", después de que Teherán lanzara ataques con misiles contra territorio de Israel, que ha respondido contra objetivos iraníes.

Trump intentó el domingo sin éxito aplacar la intención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de contraatacar a Irán, para evitar que entorpeciera las negociaciones de Washington con Teherán para acabar con la guerra. EFE