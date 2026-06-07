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Enrique Riquelme: "Hoy ha ganado el Real Madrid y también nuestra candidatura"

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El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme defendió este domingo, tras el cierre de urnas en la jornada electoral, que "ha ganado el Real Madrid" y su candidatura "también, independientemente del resultado", porque cree que "se ha dado voz a una parte que estaba dormida del madridismo", por lo que va "a seguir, porque el madridismo así lo ha decidido".

"Hoy es un día muy especial, después de 20 años ha habido una participación histórica. Hoy gana el Real Madrid y nuestra candidatura también, independientemente del resultado. Vamos a ver qué es lo que pasa en las siguientes horas en ese conteo. Estaremos todos muy pendientes", valoró el alicantino desde el Autocine de Madrid a los medios de comunicación.

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Riquelme expresó que "se ha dado voz a una parte que estaba dormida del madridismo, a una parte que no tenía hacia dónde ir ni hacia dónde reflexionar". "Independientemente de lo que pase, aquí vamos a seguir porque el madridismo así lo ha decidido y esto es un beneficio para absolutamente todo el mundo. El Real Madrid ha ganado hoy", zanjó en una breve intervención.

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