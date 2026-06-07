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Keiko Fujimori gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, según pie de urna

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La candidata del partido ultraderechista Fuerza Popuar, Keiko Fujimori, se ha impuesto por un estrecho margen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas, celebradas este domingo, con un 50,7% de votos, según sondeos a pie de urna.

Fujimori derrota así al candidato de Juntos por el Perú (izquierda), Roberto Sánchez, que lograría un 49,3% de votos, según el estudio publicado por Ipsos.

Según el estudio de Datum, Fujimori también sería la ganadora con un 50,53% de votos frente al 49,47% de Sánchez.

Fujimori lograría así hacerse con la Presidencia en su cuarto intento en unas elecciones marcadas por el desencanto político de un país que ha tenido diez presidentes en diez años.

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