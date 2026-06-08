Marruecos arresta a 11 personas con nacionalidades europeas por narcotráfico y blanqueo

Rabat, 9 jun (EFE).- La Policía marroquí llevó a cabo este lunes una campaña de detenciones simultáneas que se saldó con 11 arrestos, diez personas con doble nacionalidad marroquí y europea y un ciudadano francés, todos ellos reclamados por órdenes de búsqueda nacionales o por Interpol, informaron a EFE fuentes de seguridad.

Los arrestos se realizaron en operaciones coordinadas en Marrakech y Tánger, tras cotejar las identidades de los sospechosos con las bases de datos de Interpol, que mostraron que diez de los detenidos figuran en notificaciones rojas emitidas a petición de autoridades judiciales de Francia, Bélgica y los Países Bajos.

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Entre los arrestados hay seis ciudadanos franceses de origen marroquí reclamados por la Justicia francesa por presuntos delitos que incluyen blanqueo de capitales, pertenencia a bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes y estafa.

Además, figuran entre los detenidos tres ciudadanos belgas de origen marroquí, buscados por implicación en el tráfico internacional de drogas; y un ciudadano holandés de origen marroquí, también objeto de notificación roja por narcotráfico y blanqueo de capitales.

Las pesquisas también condujeron a la detención de un ciudadano francés cuya ficha en las bases de datos nacionales mostró que está reclamado a escala nacional por la Brigada Nacional marroquí de la Policía Judicial (BNPJ) en una investigación por presunto blanqueo de capitales.

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Las inspecciones realizadas durante las detenciones permitieron incautar relojes y efectos personales, autos y motos de alta gama, sumas en moneda nacional y extranjera, tarjetas bancarias, teléfonos móviles, dosis de cocaína, pasaportes y documentos de identidad pertenecientes a los sospechosos.

Las fuentes no precisaron si algunos de los arrestados pertenecen a una misma red criminal.

Los detenidos quedaron bajo custodia policial a disposición de la Fiscalía, para ser interrogados en el marco de las investigaciones y de los expedientes de denuncias oficiales en el extranjero, que requieren su procesamiento conforme a la legislación nacional por ostentar la nacionalidad marroquí, precisaron las fuentes. EFE

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