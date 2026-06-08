Nueva York se blinda y reúne a miles de aficionados en Bryant Park para Finales de la NBA

Nueva York, 8 jun (EFE).- Más de 1.000 aficionados hacían cola desde primera hora de la tarde de este lunes para acceder a la 'watch party' en Bryant Park, en pleno corazón de Manhattan, para seguir el tercer partido de las finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, en un ambiente de gran expectación en la ciudad, blindada con un amplio dispositivo de seguridad.

El dispositivo policial desplegado en el Midtown de Manhattan ha reforzado el carácter excepcional de este encuentro, que contará con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, previstos entre los asistentes al Madison Square Garden.

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El histórico recinto amaneció este lunes protegido con vallas y un amplio despliegue de seguridad en toda la zona, un blindaje que coincide con la visita del presidente estadounidense.

Debido a estas medidas de seguridad por la asistencia al partido prevista de Trump y Mamdani, se canceló la fiesta oficial de visionado al aire libre en pantallas cerca del Madison Square Garden que estaba programada para hoy.

Sin embargo, antes del inicio del partido, numerosos seguidores de los Knicks ya recorrían las inmediaciones con las camisetas del equipo, banderas y gorras naranjas y azules, que convirtieron Bryant Park en una marea de color.

El ambiente fue creciendo a lo largo de la tarde, con grupos que se fueron concentrando en el parque mientras compartían comida, música y cánticos en la espera del encuentro.

"Llevo esperando más de una hora para poder entrar, pero va a merecer la pena. Se siente mejor cuando uno grita acompañado de más gente", señalaba Juan Álvarez, un aficionado, mientras una pareja se quejaba de no poder acceder al parque sin entrada, ya que estaban todas agotadas, ajenos a que en el recinto se celebra la 'watch party' del partido.

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Las autoridades locales habilitaron un dispositivo de control de acceso para ordenar la entrada al recinto, mientras voluntarios y personal de seguridad gestionaban las filas ante la elevada afluencia.

Este lunes se disputa el tercer partido de las finales, en una serie en la que los New York Knicks dominan por 2-0, por lo que una victoria esta noche les acercaría de forma decisiva al título.

Los Knicks no alcanzan las Finales de la NBA desde 1999, una sequía de más de dos décadas que ha marcado a la franquicia y que explica la enorme expectación que rodea a cada victoria en esta serie, en la que el equipo neoyorquino está a un paso de conquistar el anillo.

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La última vez que los Knicks se proclamaron campeones de la NBA fue en 1973, cuando conquistaron su segundo título tras el logrado en 1970. EFE

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