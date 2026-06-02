Netanyahu asegura que "los pilares del régimen terrorista de Irán" están "resquebrajados" por la ofensiva con EEUU

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este martes que "los pilares del régimen terrorista de Irán" están "resquebrajados" a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático, antes de insistir en que Teherán "ha pagado un precio altísimo".

"Los pilares de este régimen terrorista en Irán se han resquebrajado. Jamás volverá a ser lo que era, y les digo: al final caerá", ha manifestado durante un acto de despedida del jefe saliente de los servicios de Inteligencia de Israel --el Mossad--, David Barnea, según un comunicado publicado por su oficina.

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"Que todo aquel que conspire contra Israel sepa que sus planes fracasarán. El precio que pagarán será muy alto. El precio que Irán ya ha pagado es altísimo", ha señalado, al tiempo que ha ensalzado la labor de Barnea durante sus cinco años al frente del Mossad, que ha descrito como "algunos de los más cruciales" de la historia de Israel.

Israel y Estados Unidos lanzaron el 28 de febrero una ofensiva sorpresa contra Irán en plenas conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear. En estos momentos hay contactos en marcha entre delegaciones estadounidenses e iraníes de cara a un posible acuerdo de paz, con un alto el fuego en vigor desde el 8 de abril.

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