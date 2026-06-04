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El Nápoles rescinde de "mutuo acuerdo" el contrato del técnico Antonio Conte

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El técnico italiano Antonio Conte deja el Nápoles después de que ambas partes hayan rescindido "de mutuo acuerdo" el contrato, según el cual al exentrenador de Inter de Milán, Chelsea o Tottenham todavía le restaba una temporada más.

"El Nápoles anuncia que ha rescindido de mutuo acuerdo su relación laboral con el entrenador Antonio Conte y su cuerpo técnico antes de su vencimiento natural", anunció la entidad italiana en un comunicado publicado en su página web.

Con Conte, el Nápoles se proclamó campeón de la Serie A italiana, su cuarto 'Scudetto', la pasada campaña, pero este curso finalizó en segundo lugar por detrás del Inter, aunque se proclamó campeón de la Supercopa el pasado mes de diciembre.

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El club agradeció al entrenador y a su cuerpo técnico su "excelente trabajo" en las últimas dos temporadas. "Les deseamos lo mejor para el futuro y para los próximos retos a los que se enfrentarán en sus carreras", agregó el comunicado.

Algunas informaciones, después de la destitución de Gennaro Gattuso, vinculan a Conte con la selección italiana, que se quedó fuera de su tercer Mundial consecutivo y a la que el de Lecce ya dirigió entre 2014 y 2016. Mientras que Massimiliano Allegri, ex técnico del AC Milan, podría ser el sustituto de Conte en el Nápoles.

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