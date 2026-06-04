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Andreeva aplasta a Kostyuk y jugará su primera final de un Grand Slam

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París, 3 jun (EFE).- La rusa Mirra Andreeva jugará a sus 19 años en Roland Garros su primera final de un Grand Slam, tras haber aplastado a la ucraniana Marta Kostyuk, 6-1 y 6-3 en una hora y 19 minutos, en la que es su primera derrota del año sobre tierra batida.

En una reedición de la final del pasado torneo WTA 1000 de Madrid, cuando el resultado fue inverso, con la siberiana, entrenada por la española Conchita Martínez, transformada en un vendaval en la pista central de París, para convertirse en la finalista más joven de Roland Garros desde la estadounidense Coco Gauff en 2022.

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Su rival saldrá del duelo entre su compatriota y compañera de dobles Diana Shnaider y la polaca Maja Chwalinska, procedente de la fase previa, ambas zurdas.

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