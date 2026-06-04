La nueva app de salud de Samsung convierte Galaxy Watch en un compañero de salud proactivo con nuevas funciones de IA

La actualización de la 'app' Samsung Health ha introducido nuevas funciones de inteligencia artificial que convierten los relojes Galaxy Watch en un compañero de salud proactivo y más fácil de comprender.

Samsung comenzará a desplegar la mejora de la 'app' el 8 de junio para mostrar las principales funciones de salud que llegarán primero con el próximo Galaxy Watch, y que hacen que la gestión diaria de la salud resulte sencilla al traducir datos biométricos complejos, desde el sueño durante la noche hasta la actividad diaria, en una guía útil para el usuario.

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La actualización supone la evolución de Samsung Health a una plataforma de salud verdaderamente impulsada por IA, como ha destacado la compañía en una nota de prensa.

Esto lo consigue con una mejor comprensión de las señales del cuerpo con la función 'Vitals', que analiza cinco bioseñales clave registradas durante la noche (frecuencia cardiaca, variabilidad de la frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura de la piel y oxígeno en sangre) frente a su línea base de reposo.

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'Vascular Load', presentada el año pasado para monitorzar el estrés vascular, ofrece una puntuación unificada a partir de los datos de sueño, estrés y actividad, que combina con la composición corporal.

La nueva aplicación también incorpora un entrenamiento cardiovascular más inteligente con 'Daily Cardio Load', que mide la carga cardiovascular acumulada, recomienda objetivos de entrenamiento y tiempos de descanso óptimos.

Otra novedad es 'Fitness Index', para realizar un seguimiento del progreso a través del análisis de métricas como la frecuencia cardiaca, el VO2 max y los pasos diarios. Con estos datos, identifica las fortalezas y debilidades físicas individuales, ofrece contenido adaptado y objetivos personalizados.

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Las nuevas funciones se acompañan de un rediseño de la interfaz, que pretende que sea más sencillo encontrar los datos. Para ello, Samsung Health se organiza en cinco categorías: Sleep, Activity, Nutrition, Mindfulness y Vitals, y desde la página de inicio se puede acceder a consejos diarios con Energy Score impulsado por IA.

Samsung Health también ha actualizado funciones principales para que ofrezcan datos más precisos. Es el caso de 'Antioxidant Index', que ofrece ahora gráficos de tendencias y registros del historial diario sobre la ingesta nutricional.