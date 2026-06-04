Londres acoge una retrospectiva del genio holandés de las perspectivas paradójicas Escher

Londres 4 jun (EFE).- El artista gráfico neerlandés y accidentalmente matemático Maurits Cornelis Escher merece desde mañana una exposición retrospectiva en el centro cultural Somerset House del centro del Londres, que podrá verse hasta el próximo 6 de septiembre.

Son más de 150 obras las que componen esta selección de creaciones en las que Escher (1898 - 1972) dio rienda suelta a su imaginación teniendo siempre en cuenta las figuras, la geometría y las dimensiones, jugando con ellas hasta crear un estilo único.

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"Es un individuo interesante, profundamente influenciado por diversas experiencias vitales, sobre todo por sus viajes", explica a EFE Allegra Getzel, la jefa de producción y exposiciones internacionales de Artemisia, organizadora de la muestra.

Escher se quedó prendado primero por el paisaje y la arquitectura italiana, como muestra sus primeros dibujos y creaciones, para después, tras la llegada del fascismo en Italia, viajar a España, donde visitó la Alhambra de Granada, en dos ocasiones, la última en 1936.

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"Es un lugar que lo cambia todo.", define Getzel. Escher desarrolla una nueva obsesión por los patrones geométricos que observa en el monumento andalusí, y se convierte en el eje central de toda su nueva etapa profesional.

Desde ese momento su obra se modifica, al igual que las dimensiones que cobran una nueva importancia, dando lugar a construcciones imposibles e icónicas paradojas visuales en plano, que hacen que su estilo sea instantáneamente reconocible.

"Era un matemático por casualidad", define Getzel. "No tenía formación matemática profesional, pero es evidente que las matemáticas impregnan su obra", afirma.

A la postre, su obra ha servido como inspiración no sólo a generaciones futuras, si no incluso a nuestra cultura de masas. La publicidad, moda e incluso programas de televisión como 'Futurama', 'Los Simpson', 'El Juego del Calamar' o el mismo 'Disney', beben de él, como subraya la muestra.

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"Estamos constantemente rodeados de imágenes de Escher sin darnos cuenta, sin saber que en realidad están relacionadas e inspiradas por él", señala.