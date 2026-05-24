El Papa pide "paz eterna" para los más de 90 fallecidos en la explosión de gas en una mina de carbón en China

El Papa ha pedido "la paz eterna" para las víctimas del accidente ocurrido este viernes en la mina de carbón de Liushenyu, al norte de China, que ha dejado al menos 90 muertos en lo que se trata del siniestro más grave para la minería del país desde 2009.

"Unamos nuestra oración a la de los católicos chinos, como signo de nuestro afecto por ellos y de su comunión con la Iglesia universal y con el Sucesor de Pedro", ha dicho este domingo tras el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano.

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El Pontífice ha hecho este llamamiento en el marco de la Jornada de Oración por la Iglesia en China, que se celebra este domingo en la memoria litúrgica de la Bienaventurada Virgen María Auxiliadora, venerada en el santuario de Sheshan, en Shanghái.

En este contexto, también ha pedido el rezo por las comunidades cristianas "de Tierra Santa, del Líbano y de todo Oriente Medio que sufren a causa de la guerra".

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Tras el Ángelus, el Papa ha saludado a los fieles presentes en la plaza, entre ellos "un grupo de personas con discapacidad procedentes de Polonia" y a "los peregrinos que han venido en bicicleta desde Kelmis, en Bélgica".