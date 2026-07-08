El FMI prevé que Latinoamérica y el Caribe crezcan un 2,4% este año y un 2,7% el siguiente

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que Latinoamérica y el Caribe crezcan un 2,4% este año y un 2,7% en 2027, aunque con una notable dispersión entre los distintos países de la región, según se desprende del informe 'Perspectivas Económicas Mundiales' publicado este miércoles.

La institución dirigida por Kristalina Georgieva ha indicado que el PIB latinoamericano avanzará este ejercicio en sintonía con el anterior, mientras que la aceleración esperada para el próximo solo será "modesta".

De entre las principales economías de América Latina, Argentina será la que más verá subir su PIB tanto en 2026 como 2027, cuando registrará incrementos del 3,5% y del 4%, respectivamente. Esto supone dejar inalteradas las cifras de abril.

Después, Brasil crecerá un 2,4% este año y un 2,2% el siguiente, esto es medio punto y dos décimas más que lo pronosticado hace tres meses. México pisará el acelerador desde el 0,5% de 2025 al 1,2% en 2026 y el 1,9% en 2027, si bien el FMI ha recortado estas estimaciones en cuatro y tres décimas.

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"Se prevé que el crecimiento en Brasil se mantenga sólido en 2026, aunque se ralentizará ligeramente el año que viene. En México, se prevé que el crecimiento se acelere ligeramente gracias a unas políticas nacionales menos restrictivas, pero la incertidumbre seguirá limitando la actividad", ha resumido el organismo.

RADIOGRAFÍA MUNDIAL

El FMI ha anticipado que el PIB mundial se modere al 3% en 2026 desde el 3,5% de 2025 para repuntar, poteriormente, al 3,4% en 2027. De nuevo, existen diferencias entre países debido a las revisiones al alza para las naciones exportadoras de energía o que son líderes tecnológicas y por los recortes al PIB de las importadoras de materias primas o que están rezagadas en la carrera por la IA.

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De su lado, el comercio global contendrá "drásticamente" su dinamismo al reducir su crecimiento del 5% de 2025 al 3,5% este 2026, pero recobrará el tono en 2027 con un alza del 4,3%.

"Esta evolución es reflejo de la concentración de la actividad en las primeras fases de implementación de los aranceles y del lastre que estos suponen, así como del ajuste gradual de los vínculos comerciales y las cadenas de producción a través [...] del desvío y redirección del comercio y del fuerte crecimiento de los flujos comerciales relacionados con la tecnología", ha abundado el FMI.

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Se prevé que la inflación mundial detenga su escalada en 2027 en el 3,9% desde el encarecimiento esperado para 2026 del 4,7%, seis décimas más que en 2025 por la energía y los alimentos. El FMI ha ajustado al alza la lectura de 2026 en tres décimas y en dos la de 2027.