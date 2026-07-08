Agenda informativa multisoporte América para el miércoles 8 de julio de 2026

VENEZUELA

- Dos semanas después del doble terremoto que azotó el norte de Venezuela y causó una enorme devastación en la costa del estado de La Guaira, el país ha agotado la ventana del rescate inmediato con una gestión de manejo de crisis apoyada principalmente en la asistencia técnica internacional y ahora comienza a adentrarse en el desafío de la reconstrucción. (foto) (video)

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-En Caraballeda sólo tres negocios han retomado la actividad tras el doble terremoto de hace dos semanas en La Guaira (Venezuela): una panadería, una pollería y la tienda de víveres de Alexander Pérez, según este comerciante que ha perdido otra tienda que tenía en la zona cero de los sismos. (foto) (video)

- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal 'Con el mazo dando', por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Video)

ESTADOS UNIDOS

- El Fondo Monetario Internacional (FMI) actualiza sus perspectivas económicas mundiales, después de que en abril pronosticara para este año un ritmo de crecimiento global del 3,1 %. (Infografía)

- Continúan las audiencias para determinar la apertura de un juicio contra Tyler Robinson, el principal sospechoso y acusado del asesinato del líder conservador Charles Kirk en septiembre de 2025 en la Universidad de Utah. (foto) (video)

- Cervecería La Tropical anuncia en Miami el relanzamiento de Tropi Crystal, una de las cervezas más emblemáticas de Cuba, tras ganar un litigio contra una empresa de Estados Unidos que le permitió recuperar su imagen comercial, los registros de la marca y otros elementos de esta bebida creada en la isla en 1928. (foto)(vídeo)

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- La Reserva Federal publica las minutas de su reunión de política monetaria de junio.

- Johnson & Johnson presenta los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026, tras haber obtenido en el primero un beneficio neto de 11.000 millones de dólares.

- La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión anuncia a los nominados a la 78º edición de los premios Emmy, cuyos ganadores se conocerán el próximo 14 de septiembre en Los Ángeles. (Foto) (Video) (Directo) (Infografía)

MÉXICO

- La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas anuncia los nominados a los premios Ariel de su edición 68, el máximo galardón cinematográfico del país. (Foto) (Video)

- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibe a su homólogo suizo, Guy Parmelin, en una reunión donde buscan fortalecer las relaciones bilaterales en materia de inversión extranjera directa y comercio, con la mira puesta en nuevas oportunidades para ambos países. (foto)

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- El secretario de Energía, Marcelo Ebrard, viaja a Washington para la segunda ronda de conversaciones sobre el T-MEC.

- Inauguración de la exposición 'El juego de pelota en Tenochtitlan'. (foto)(video)

BRASIL

- La Policía Federal de Brasil allanó la residencia del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años por golpismo. (foto)

PUERTO RICO

- Las playas de Puerto Rico se convierten durante la época de verano en aulas al aire libre donde se inculca a los niños la protección de las tortugas tinglares. (Foto) (Video)

REPÚBLICA DOMINICANA

- En algunas de las playas paradisíacas de República Dominicana, como las de Punta Cana, al este del país, el aumento de la llegada del sargazo preocupa a quienes viven del turismo. (Foto) (Video)

HONDURAS

- El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos, el contraalmirante Jeffry Randall, llega a Honduras, para abordar la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico.

EL SALVADOR

- Autoridades salvadoreñas presentan un cargamento de cocaína incautado recientemente y brindan detalles sobre el operativo que dejó seis extranjeros capturados. (Foto) (Video)

COLOMBIA

- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, lidera en la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, la primera reunión con autoridades regionales en un contexto marcado por fricciones con el Gobierno nacional saliente durante el periodo de transición del poder. (foto)

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- El excandidato presidencial de izquierda Iván Cepeda criticó las primeras medidas de seguridad anunciadas por Abelardo de la Espriella y advirtió que estas representan una amenaza para el Estado de derecho y los derechos humanos. (foto) (video)

- El próximo Gobierno prevé un cambio de rumbo en la política ambiental de Colombia, con medidas como el inicio de proyectos piloto de fracking, a lo que se oponen organizaciones ambientalistas. (foto)

PERÚ

- La presidenta electa, Keiko Fujimori afrontará un gasto público de unos 10.700 millones de dólares, que ponen en riesgo el orden fiscal y la estabilidad macroeconómica que han caracterizado al país por décadas. (Foto)

- Comienza en la ciudad peruana de Cusco la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, con delegaciones de 33 países del continente para abordar el combate al crimen organizado transnacional y la respuesta frente a desastres naturales. (Foto)

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- La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) de Perú y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) firman un convenio para impulsar la construcción de las líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao.

- Las principales organizaciones agrarias del país presentan la 'Agenda de Emergencia para enfrentar el impacto del Fenómeno El Niño en el agro y la seguridad alimentaria' al estimar que este evento climático previsto para los próximos meses causará pérdidas de 3.000 millones de dólares y una reducción de la capacidad productiva del 50 %.

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PARAGUAY

- El Centro Cultural Paraguayo Americano invita a una conferencia de prensa sobre la celebración por los 250 años de independencia de EE.UU., que tendrá lugar en el Puerto de Asunción el 18 de julio próximo. (Foto)

ARGENTINA

- Tres custodios de Diego Armando Maradona declaran en el juicio por la muerte del legendario futbolista argentino, entre ellos Julio César Coria, quien, durante el primer juicio, fue detenido por falso testimonio.

- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publica los datos correspondientes a mayo pasado de la actividad industrial.

- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publica los datos correspondientes a mayo pasado de la actividad de la construcción.

BOLIVIA

- Las larvas de escarabajo son estudiadas en una universidad estatal de Bolivia como una alternativa a la proteína animal mediante un proceso industrial que las convierte en harina para su uso en alimentos y postres, con el fin de aumentar su valor nutritivo. (foto) (video)

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ECUADOR

- Al menos once personas fallecieron, 38 resultaron heridas y otras siete permanecen desaparecidas tras un aluvión y el desbordamiento de un río registrados en la provincia de Zamora Chinchipe el pasado sábado, situada en la región amazónica de Ecuador.

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DEPORTES

EE.UU.- Después de 27 jornadas sin tregua, en las que se disputaron un total de 96 partidos, la Copa del Mundo 2026 se toma un respiro con la primera de las cinco jornadas de descanso programadas, antes de afrontar, por completo en suelo estadounidense, el tramo final del torneo. (foto)

EE.UU. - Las selecciones de Francia y Marruecos afinan su preparación para el primer cruce de cuartos de final del Mundial FIFA 2026. (Foto)

EE.UU.- Entrenamiento y rueda de prensa de la selección española en Los Ángeles. (foto)(vídeo)

Colombia.- Cada vez que se juega un Mundial, Colombia vuelve la vista atrás, cuando, a su regreso de la Copa disputada en Estados Unidos en 1994, fue asesinado a tiros Andrés Escobar, una mancha imborrable para el fútbol que hoy todavía recuerdan con mucho dolor y tristeza los familiares y amigos del defensor. (foto) (video)

Paraguay - Se inician los partidos entre siete equipos americanos por dos billetes de ascenso al Grupo III de la Copa Davis.

Ecuador.- Comentario de los partidos: Vargas Torres - Independiente del Valle e Independiente Juniors - Liga Deportiva Universitaria de Quito por los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador. EFE

mesaamerica@efe.com

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