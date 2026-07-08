Los Reyes Felipe VI y Letizia acompañan a la Infanta Sofía en su primer discurso oficial en un acto en Zaragoza

Sus Majestades los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, se han desplazado este miércoles hasta Zaragoza para acompañar a la Infanta Sofía en su primer discurso oficial, enmarcado en la clausura de la primera edición de 'Docentes Referentes', una iniciativa de Fundación Ibercaja que reconoce e impulsa proyectos educativos innovadores.

Se trata del tercer acto en solitario de la Infanta Sofía quien, durante la mañana ya ha visitado algunas de los talleres en los que han participado los docentes finalistas en el Monasterio de Cogullada, en Zaragoza.

Ha estado acompañada por la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, que ha aparecido por sorpresa para arropar a su hermana y ambas han conocido algunos de los proyectos impulsados por los docentes finalistas y compartido con ellos distintos espacios de trabajo y encuentro.

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Los Reyes, junto a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, han accedido al auditorio del Campus de Fundación Ibercaja entre aplausos pasadas las 19.10 horas, unos minutos más tarde de la hora en la que estaba previsto el inicio del acto. Ha comenzado con un breve vídeo de presentación de la iniciativa 'Docentes Referentes', tras el que ha tomado la palabra el presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco.

La Infanta Sofía es presidenta de Honor de 'Docentes Referentes', expresando así el respaldo de la Corona a la educación como pilar esencial del progreso y la cohesión social en España. Igualmente, es la primera Presidencia de Honor que ejerce en una iniciativa institucional, lo que subraya su compromiso con la educación y la juventud.

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Después del acto en Zaragoza, los Reyes, junto a la Infanta Sofía, presidirán este viernes, 10 de julio, el acto oficial de entrega de los Reales Despachos de empleo a los nuevos tenientes de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), ubicada en San Javier.

Por su parte, la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, ha completado su formación militar en el Ejército del Aire y del Espacio en la AGA durante el curso académico 2025/2026, integrándose como alumna de la 83ª Promoción.

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